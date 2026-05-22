El campeón Olimpia cierra el Apertura pensando en la Sudamericana

Olimpia, flamante y cómodo campeón del Torneo Apertura 2026, baja el telón de su brillante campaña local este sábado por la tarde, en el duelo marcado para las 16:00. El Decano visitará al necesitado Sportivo Luqueño en el estadio Luis Salinas de Itauguá, en un duelo donde las realidades de ambos equipos no podrían ser más opuestas.

Con el título en el bolsillo desde hace tres fechas, el entrenador Pablo “Vitamina” Sánchez tiene el escenario perfecto para mover sus fichas. La prioridad absoluta de la semana está en el plano internacional: el miércoles recibe a Audax Italiano buscando el boleto directo a los octavos de final de la Copa Sudamericana, un objetivo que depende exclusivamente de sus propias fuerzas.

Olimpia, con rotación, evaluación y una vuelta esperada

El partido en la “ciudad del ñandutí” representa un banco de pruebas ideal para el cuerpo técnico franjeado de cara al segundo semestre. Además de dar minutos a los futbolistas que no tuvieron tanta participación, la gran noticia en el campamento de Para Uno es el regreso de Derlis González a la lista de convocados. El “10” vuelve al ruedo tras una larga recuperación de la lesión sufrida el pasado 24 de agosto del año pasado, ante General Caballero de Juan León Mallorquín.

Puntos vitales para Luqueño en su lucha por la permanencia

Para el Sportivo Luqueño, este partido está lejos de ser un simple trámite de fin de campeonato. El Auriazul cierra un torneo para el olvido en el que apenas cosechó 20 puntos en 21 partidos jugados. Esta pobre producción encendió la alerta roja en el club, ya que los dejó peligrosamente en el borde de la zona de descenso, lugar que hoy ocupan los recién ascendidos Rubio Ñu y Sportivo San Lorenzo. Para los dirigidos por Hernán Rodrigo López, quedarse con la victoria es vital para tomar un respiro y encarar la segunda parte del año acorde a su pésima realidad.