Ameliano va por su mejor campaña en la máxima categoría

El duelo entre Sportivo Ameliano y Sportivo Trinidense se desarrollará en el estadio La Fortaleza de Villeta, a las 17:00, por la vigesimosegunda ronda (última) del campeonato Apertura 2026.

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Si bien la V azulada tiene una mínima chance de conquistar el subcampeonato, su objetivo es mejorar su propio registro en cinco temporadas de militancia en la máxima categoría.

En el torneo Apertura 2024, los albiazules cumplieron su mejor campaña, al quedar en el cuarto puesto, con 33 puntos, producto de 9 victorias, 6 empates y 7 derrotas.

En la actualidad, la cosecha de Ameliano es de 33, con una marca de 8 triunfos, 9 igualdades y 4 caídas, por lo que con solo empatar, establecerá su mejor registro en Primera.

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La Cruz amarilla, que viene de superar a Cerro Porteño, cuenta con 29 puntos. De ganar podría superar la línea de Libertad, el quinto colocado, que está con 30.

En la primera rueda, Trinidense y Ameliano empataron 1-1, con goles de Elvio Vera para los albiazules, y Néstor Camacho, de penal, para los auriazules.