Sportivo Ameliano va por su puntaje récord

El domingo, Ameliano enfrentará a Trinidense en La Fortaleza de Villeta, a las 17:00, en la ronda de cierre del campeonato Apertura 2026, cuyo campeón es Olimpia.

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La V azulada ocupa la cuarta posición, aunque conserva mínimas posibilidades de terminar en el segundo puesto, que para su corta historia en el profesionalismo sería todo un logro.

En el Clausura 2024, el club albiazul logró 33 puntos, con una campaña de 9 victorias, 6 empates y 7 derrotas.

La campaña actual de los dirigidos por el argentino Roberto Nanni es de 8 triunfos, 9 igualdades y 4 caídas, con 33 unidades. Con solo empatar con la Cruz amarilla, Ameliano establecerá el récord de puntaje en Primera.

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En contrapartida, las cosechas más bajas se dieron en el Apertura 2022, en el estreno en el círculo privilegiado, y el Clausura 2025, con 19 unidades.