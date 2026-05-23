Fútbol
23 de mayo de 2026 a la - 14:54

Cerro Porteño y el cierre de una discreta campaña

Estadio La Nueva Olla con césped verde y asientos rojos y azules vacíos, banderas y letreros visibles en un cielo nublado.
La Nueva Olla, sede del partido dominical entre Cerro Porteño y Rubio Ñu, marcado para las 17:00.gentileza

Cerro Porteño lidiará este domingo con Rubio Ñu en La Nueva Olla, a las 17:00, en el cierre de una campaña que no fue la mejor en el torneo Apertura 2026. El Ciclón puede terminar segundo, algo que para un club grande no puede considerarse un logro, más aún cuando el campeón es su acérrimo rival, Olimpia.

Por ABC Color

Para Cerro Porteño, la motivación pasa por la Copa Libertadores, con la clasificación anticipada a los octavos de final y la posibilidad de culminar en el primer lugar de su grupo. El partido dominical contra Rubio Ñu, a cumplirse en Barrio Obrero, a las 17:00, se presenta como una prueba con vistas al choque del jueves contra Sporting Cristal, en la “capital del sentimiento”, a las 19:00.

Lea más: Nacional, en la línea de su undécimo subcampeonato

El equipo que puede presentar el técnico argentino Daniel Holan es toda una incógnita, ya que lo más probable es que las principales figuras queden reservadas para el enfrentamiento internacional que brinda un importante incentivo económico de 340.000 dólares por victoria.

El Laureado de Santísima Trinidad se presenta con la necesidad de puntuar en la lucha por la permanencia. Se encuentra en la zona de descenso.

Si bien los albiverdes experimentaron un ligero repunte con la llegada del entrenador Felipe Giménez, en sustitución de Gustavo Eliseo Morínigo, el mejoramiento aún no alcanza para encadenar buenos resultados para escalar en el promedio, en la temporada de retorno a la máxima categoría.

En la rueda inicial, Rubio Ñu había brindado un batacazo al imponerse sobre el Ciclón por 2-0, con las anotaciones de William Mendieta, de penal y Estiven Pérez.