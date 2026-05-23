Cerro Porteño y el cierre de una discreta campaña

Para Cerro Porteño, la motivación pasa por la Copa Libertadores, con la clasificación anticipada a los octavos de final y la posibilidad de culminar en el primer lugar de su grupo. El partido dominical contra Rubio Ñu, a cumplirse en Barrio Obrero, a las 17:00, se presenta como una prueba con vistas al choque del jueves contra Sporting Cristal, en la “capital del sentimiento”, a las 19:00.

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El equipo que puede presentar el técnico argentino Daniel Holan es toda una incógnita, ya que lo más probable es que las principales figuras queden reservadas para el enfrentamiento internacional que brinda un importante incentivo económico de 340.000 dólares por victoria.

El Laureado de Santísima Trinidad se presenta con la necesidad de puntuar en la lucha por la permanencia. Se encuentra en la zona de descenso.

Si bien los albiverdes experimentaron un ligero repunte con la llegada del entrenador Felipe Giménez, en sustitución de Gustavo Eliseo Morínigo, el mejoramiento aún no alcanza para encadenar buenos resultados para escalar en el promedio, en la temporada de retorno a la máxima categoría.

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En la rueda inicial, Rubio Ñu había brindado un batacazo al imponerse sobre el Ciclón por 2-0, con las anotaciones de William Mendieta, de penal y Estiven Pérez.