Nacional, en la línea de su undécimo subcampeonato

En el estadio Arsenio Erico, ubicado en el capitalino Barrio Obrero, Nacional y Libertad medirán fuerzas a partir de las 17:00.

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Una jornada que contempla tres juegos en simultáneo por la definición del subcampeonato. La Academia tiene 36 puntos, Cerro Porteño está con 35 y Ameliano cuenta con 34, en la lucha por el segundo lugar del torneo Apertura cuyo campeón es Olimpia.

El historial de la Academia marca 9 títulos y 10 subcampeonatos. El hecho de quedar en el segundo lugar no representa premio alguno. La importancia pasa por el puntaje acumulado que puede ser determinante a fin de temporada para la clasificación a los torneos internacionales, sobre todo la Copa Libertadores.

Los tricolores son candidatos a quedarse con los puntos, teniendo en cuenta el mal momento por el que atraviesa el Guma, con una pésima campaña en el mayor torneo de la Conmebol, con cinco derrotas en fila.

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En la primera rueda ganó Libertad en La Huerta por 2-1, con doblete de Lorenzo Melgarejo (uno de penal). El gol nacionalófilo lo había marcado Hugo Iván Valdez.