Recoleta cierra el Apertura con una sonrisa y ya mira a la Sudamericana

El primer tiempo Guaraní,asumió el protagonismo, adueñándose del trámite del partido a través de la circulación del esférico. Enfrente, Recoleta FC optó por resistir al acecho, esperando el momento exacto para lastimar de contragolpe con la velocidad explosiva de sus extremos. Sin embargo, el plan táctico del “Canario” se sostuvo gracias a una actuación consagratoria del arquero Óscar Toledo, quien bajó la persiana y respondió con creces cada vez que fue exigido.

No tardó en llegar la primera gran emoción de la noche, y con ella, la primera gran intervención de la figura del partido. Diego Fernández encaró por derecha con perfil cambiado y, tras encontrar el espacio justo, lanzó un centro al segundo palo. Allí apareció Richar Torales para conectar un cabezazo a contrapierna que parecía tener destino de red; sin embargo, Óscar Toledo se estiró hacia su poste izquierdo y, con la punta de los dedos, desvió el balón al córner.

Cuando el partido aún no alcanzaba el primer cuarto de hora, el “Canario” dio el golpe y rompió el cero. La jugada nació en un tiro libre ejecutado con precisión por Junior Noguera hacia el segundo poste; allí, Wilfrido Báez, entre la cabeza y el hombro, logró asistir a Allan Wlk. El atacante, en la boca del arco, no perdonó y mandó el balón al fondo de la red, alcanzando de esta forma a Lorenzo Melgarejo en la cima de la tabla de artilleros, firmando ambos una marca de 13 anotaciones.

Antes de alcanzar la media hora de juego, el Legendario respondió con la misma fórmula y firmó la paridad. La acción nació en un tiro libre ejecutado por Félix Llano directo al corazón del área; allí, Imanol Segovia ganó de arriba y su cabezazo se amortiguó en Marcos Pereira. Con la pelota boyando en el peligro, Matías López volvió a imponerse en las alturas y habilitó a Sebastián Zaracho. El zaguero, vestido de centrodelantero, controló con categoría y, desde una posición sesgada, sacó un violento zurdazo que se clavó en el techo del arco de Óscar Toledo.

Pasada la media hora de juego, la propuesta de Jorge González Frutos dio sus rédito, con el tanto que nació de una presión y recuperación alta por parte de Fernando Galeano, quien activó la réplica con la apertura por derecha para Kevin Parzajuk por la banda derecha. El atacante ganó la línea de fondo con pura potencia y lanzó un centro medido para la llegada de Wilfrido Báez por el sector opuesto; el volante acomodó el esférico de zurda y, con total frialdad, definió de derecha al palo izquierdo de Gaspar Servio para sacudir el marcador.

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En la complementaria, el ritmo del partido cayó notablemente y las emociones escasearon en las áreas. Recién en la recta final, Guaraní —que con la necesidad se mostraba levemente superior— logró romper la monotonía y estuvo a nada de cambiar el destino del marcador. Mariano Ramos envió un centro desde la banda derecha que encontró totalmente libre a Félix Jesús Llano; el volante le ganó la posición a Marcos Pereira en el primer poste y, con el arco a su merced, sacó un cabezazo que inexplicablemente se marchó por encima del travesaño.

El partido pudo liquidarse mucho antes. Recoleta FC tuvo la oportunidad de estirar la ventaja y asegurar una victoria más tranquila, pero chocó contra una muralla. En una de las acciones más claras del complemento, Blas Medina trepó en ataque y recibió una descarga de Kevin Parzajuk; el lateral sacó un derechazo que provocó una gran tapada de Gaspar Servio. El rebote quedó corto y a merced del propio Parzajuk, quien remató a quemarropa, pero el portero aurinegro se agigantó de nuevo para firmar una doble atajada, que mantuvo a partido a su equipo, que no encontró la paridad.