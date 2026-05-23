Fútbol
23 de mayo de 2026 a la - 11:37

A qué hora juega hoy Recoleta vs. Guaraní y dónde ver en vivo

Iván Ramírez, jugador de Guaraní, festeja un gol en el partido frente a Recoleta FC por la fecha 17 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Arboleda, en Asunción, Paraguay.
Iván Ramírez, jugador de Guaraní, festeja un gol en el partido frente a Recoleta FC por la fecha 17 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Arboleda, en Asunción, Paraguay.Pedro Gonzalez

Recoleta FC y Guaraní disputan hoy la fecha 22 del torneo Apertura 2026. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Guaraní enfrenta hoy a Recoleta FC por la fecha 22 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Canario de Jorge González y el Aborigen de Leandro Romagnoli juegan a las 18:15, hora de Paraguay, en el Ricardo Gregor de Asunción. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Lea más: A qué hora juega hoy Luqueño vs. Olimpia y dónde ver en vivo

Recoleta FC vs. Guaraní hoy, por ABC Cardinal 730 AM y ABC Paraguay en Youtube.
Recoleta FC vs. Guaraní hoy, por ABC Cardinal 730 AM y ABC Paraguay en Youtube.

Recoleta FC vs. Guaraní: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 18:15 horas

Argentina: 18:15 horas

Brasil: 18:15 horas

Uruguay: 18:15 horas

Chile: 17:15 horas

Ecuador: 16:15 horas

Colombia: 16:15 horas

Perú: 16:15 horas

Venezuela: 17:15 horas

Bolivia: 17:15 horas

El Salvador: 15:15 horas

México: 15:15 horas

Estados Unidos - Oeste: 14:15 horas

Estados Unidos - Este: 17:15 horas

Inglaterra: 22:15 horas

España: 23:15 horas

Bélgica: 23:15 horas

Marruecos: 22:15 horas

Sudáfrica: 23:15 horas

Recoleta FC vs. Guaraní: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Recoleta FC vs. Guaraní: ¿Dónde ver hoy on-line?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.