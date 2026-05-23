A qué hora juega hoy Recoleta vs. Guaraní y dónde ver en vivo

Guaraní enfrenta hoy a Recoleta FC por la fecha 22 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Canario de Jorge González y el Aborigen de Leandro Romagnoli juegan a las 18:15, hora de Paraguay, en el Ricardo Gregor de Asunción. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.
Recoleta FC vs. Guaraní: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 18:15 horas
Argentina: 18:15 horas
Brasil: 18:15 horas
Uruguay: 18:15 horas
Chile: 17:15 horas
Ecuador: 16:15 horas
Colombia: 16:15 horas
Perú: 16:15 horas
Venezuela: 17:15 horas
Bolivia: 17:15 horas
El Salvador: 15:15 horas
México: 15:15 horas
Estados Unidos - Oeste: 14:15 horas
Estados Unidos - Este: 17:15 horas
Inglaterra: 22:15 horas
España: 23:15 horas
Bélgica: 23:15 horas
Marruecos: 22:15 horas
Sudáfrica: 23:15 horas
Recoleta FC vs. Guaraní: ¿Dónde ver hoy por TV?
Tigo Sports
Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
Personal Flow: Tigo Sports
Recoleta FC vs. Guaraní: ¿Dónde ver hoy on-line?
Tigo Sports Paraguay
*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.