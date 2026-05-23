“Vitamina” y el balance de campeón: “Con el tiempo se va a valorar muchísimo lo de este torneo”

Olimpia cerró su brillante campaña en el Torneo Apertura 2026 con una sonrisa. Tras vencer a un necesitado Sportivo Luqueño en Itauguá, el entrenador franjeado, Pablo “Vitamina” Sánchez, pasó por conferencia de prensa para hacer un balance profundo de lo que significó conquistar el título con tres fechas de anticipación y cómo afectó eso al ritmo competitivo de las últimas semanas.

El análisis del campeón: “Lo logramos con tiempo”

Para “Vitamina”, haber sentenciado el campeonato de manera prematura le quitó cierta adrenalina a los juegos finales, pero es consciente de que la campaña realizada roza la perfección: “Habíamos hecho un gran torneo, con esta cuestión de que se terminó un rato antes el torneo para nosotros. Había que seguir jugando, pero desde haber logrado lo que estábamos buscando, lo logramos con tiempo. Quizás en estos últimos partidos se perdió la emoción que hubiera supuesto haber llegado a estos momentos con posibilidades y no con todo concretado. Entonces, quizás cuando estemos de vacaciones, cuando estemos recordando lo que fue este semestre, o quizás mucho más adelante, se va a valorar muchísimo lo de este torneo”.

Radiografía de una campaña solvente

Al desglosar el rendimiento colectivo, el técnico rosarino infló el pecho por la cantidad de recursos utilizados, la solidez defensiva y el poder de fuego de un plantel donde prácticamente todos aportaron su granito de arena: “Se ganó con mucha solvencia: con muchísimos partidos ganados, con muchas diferencias de goles, con muchos goles a favor y pocos en contra; con muchas vallas invictas; con la participación de entre 32, 33, 34 jugadores. Goles hicieron casi 18, 19 jugadores. Entonces, en el balance general, para mí es un orgullo haber sido parte de la obtención de este título y haber participado de manera tan buena en esta liga, en este torneo Apertura. Por otro lado, el partido de hoy, un partido bravo. Nosotros sabemos que siempre se le quiere ganar al puntero, se le quiere ganar al campeón, al que al final terminó siendo el mejor”.

Rotación, caras nuevas y la gran cita del miércoles

Pensando en el crucial duelo de la próxima semana por Copa Sudamericana, “Vitamina” movió las piezas ante Luqueño. Se mostró muy conforme con las respuestas de los futbolistas con menos rodaje: “Entonces, sabíamos que nos íbamos a topar con esas dificultades. Muchos chicos habían participado un poco menos que el resto en el torneo; entonces, también era una posibilidad. Y había incluso la aparición de Alan Ledesma, Derlis González, que nos dio muchísima satisfacción. En líneas generales, hoy fue un día muy satisfactorio porque cerramos el torneo de la manera que queríamos y con ciertas dificultades. Y las dificultades tienen que ver con el compromiso que afrontamos hace tres días y con el que vamos a tener que afrontar el día miércoles. Pero en líneas generales estamos muy contentos”.