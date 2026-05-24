A qué hora juega hoy Nacional vs. Libertad y dónde ver en vivo

Nacional enfrenta hoy a Libertad por la última fecha del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Tricolor de Víctor Bernay y el Gumarelo de Juan Samudio juegan a las 17:00, hora de Paraguay, en el Arsenio Erico de Asunción. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

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Nacional vs. Libertad: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 17:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Brasil: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

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Chile: 16:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Perú: 15:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

El Salvador: 14:00 horas

México: 14:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:00 horas

Estados Unidos - Este: 16:00 horas

Inglaterra: 21:00 horas

España: 22:00 horas

Bélgica: 22:00 horas

Marruecos: 21:00 horas

Sudáfrica: 22:00 horas

Nacional vs. Libertad: ¿Dónde ver hoy por TV?

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