Fútbol
24 de mayo de 2026 a la - 11:18

A qué hora juega hoy Nacional vs. Libertad y dónde ver en vivo

Iván Valdez, jugador de Nacional, celebra un gol en el partido frente a Sportivo San Lorenzo por la primera fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.
Iván Valdez, jugador de Nacional, celebra un gol en el partido frente a Sportivo San Lorenzo por la primera fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.SILVIO ROJAS

Nacional y Libertad juegan hoy la fecha 22 del torneo Apertura 2026. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Nacional enfrenta hoy a Libertad por la última fecha del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Tricolor de Víctor Bernay y el Gumarelo de Juan Samudio juegan a las 17:00, hora de Paraguay, en el Arsenio Erico de Asunción. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

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Nacional vs. Libertad: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 17:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Brasil: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

Chile: 16:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Perú: 15:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

El Salvador: 14:00 horas

México: 14:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:00 horas

Estados Unidos - Este: 16:00 horas

Inglaterra: 21:00 horas

España: 22:00 horas

Bélgica: 22:00 horas

Marruecos: 21:00 horas

Sudáfrica: 22:00 horas

Nacional vs. Libertad: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports +

Tigo Star: Tigo Sports +, canal 101

IP TV Copaco: Tigo Sports +, canal 61

Nacional vs. Libertad: ¿Dónde ver hoy on-line?

Tigo Sports Paraguay

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