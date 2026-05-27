Cerro Porteño domina la Liga de Desarrollo femenina y conquista el doble campeonato

La Liga de Desarrollo del fútbol femenino llegó a su final en las categorías Sub 14 y Sub 16 luego de una intensa competencia que reunió a jóvenes promesas del fútbol paraguayo en las instalaciones del Mini-CARDIF.

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Tras una destacada campaña a lo largo del certamen, Cerro Porteño se consagró campeón en ambas categorías, cerrando una participación sobresaliente y ratificando el crecimiento de sus Divisiones Formativas en el fútbol femenino.

La jornada decisiva estuvo marcada por encuentros vibrantes, acompañamiento de familiares y aficionados, además del entusiasmo de las futbolistas que dejaron todo en el campo de juego en busca del título.

En la final de la categoría Sub 14, el Ciclón superó con autoridad a Olimpia por 3-0. Mientras que en la definición de la Sub 16, azulgranas y franjeadas igualaron sin goles en tiempo reglamentario, pero Cerro Porteño terminó imponiéndose por 4-2 en la tanda de penales.

El doble campeonato conseguido por el conjunto azulgrana refleja el importante trabajo que vienen realizando los clubes en la promoción y fortalecimiento del fútbol femenino desde las bases.

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Resultados finales

Sub 14Olimpia 0-3 Cerro Porteño

Sub 16Cerro Porteño 0 (4)-(2) 0 Olimpia