Cerro Porteño: los contratos que vencen a mitad de año

Los aficionados de Cerro Porteño tienen “marcado” a muchos futbolistas que no rindieron. Sin embargo, son solo cinco atletas los que vencen sus contratos entre junio y julio, por lo que la dirigencia tiene la potestad de renovar o dar las gracias por los servicios prestados.

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Los otros jugadores tienen un plazo mayor, por lo que si desean prescindir de los mismos, deberán ser resarcirlos económicamente.

Fabricio Domínguez, Fabrizio Peralta, Wilder Viera, Luis Amarilla y Rodrigo Melgarejo son los que están siendo objeto actualmente de análisis por el cuerpo técnico de Ariel Holan y la comisión directiva, encabezada por Blas Atilio Reguera.

Dentro del quinteto, “Bigote” Domínguez es el que tiene la más alta calificación, por lo que su continuidad está asegurada al cumplir la cantidad de presentaciones estipulada en el contrato que marca la renovación automática.

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El lateral-volante uruguayo, de 27 años, registra 43 presentaciones con la casaca azulgrana, un gol y un título (Clausura 2025). Llegó a “la mitad más uno” en junio de 2025 del Sport Recife, por una temporada.

El “Pitbull” Peralta (23) retornó al club en el que inició su carrera profesional, tras militar en Cruzeiro y Athletico Paranaense. Sin embargo, no tuvo el protagonismo esperado. Lleva 29 juegos en su segundo ciclo en Barrio Obrero.

Wilder Viera (24) es de la cantera cerrista, con 8 cotejos en la temporada. En el 2022 jugó a préstamo en General Caballero de Juan León Mallorquín, donde le fue bien, volviendo al Ciclón en el que no pudo despegar. Un cambio de aire no le vendría mal.

“Totín” Amarilla (30) se vio frenado por las lesiones. El atacante aregüeño disputó 24 cotejos y marcó 2 goles en el 2025, mientras que este año solo estuvo presente en 3 encuentros.

Rodrigo Melgarejo (24) también fue afectado por los problemas físicos, por lo que solo pudo estar presente en 17 lances desde el 2024.