Djokovic-Fonseca: leyenda y promesa se citan en Roland Garros

“Mi plan después de la retirada es entrenar a Fonseca, seré muy caro para él, ¡así que prepárate!”, bromeaba Novak Djokovic el año pasado en el US Open.

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Habrá que esperar... Por el momento el hombre más laureado de la historia, con 24 torneos del Grand Slam, no ha terminado de escribir su leyenda, con un 25º grande entre ceja y ceja al que aspira en París. En juego, una plaza en octavos, contra Casper Ruud o Tommy Paul.

Un “gran placer” para João Fonseca, que no esperaba otra cosa: “Siempre le he dicho a mi entrenador que quería estar en el cuadro de Novak, porque sé que esto (la carrera del serbio) no va a durar mucho más, así que solo quiero vivir esta experiencia en mi vida”, explicó en rueda de prensa el miércoles.

El brasileño casi adolescente expresó una inmensa admiración por el serbio casi cuarentón. “Voy a disfrutar de cada instante jugando contra un ídolo, el GOAT (mejor jugador de todos los tiempos) de este deporte”.

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“Me inspiró”

“La historia que ha escrito Djokovic es sencillamente increíble” dijo sobre el hombre de los 101 títulos. “Él me inspiró. Inspiró a la próxima generación y a la generación anterior. Por supuesto, lo voy a respetar, pero voy a intentar hacer lo mejor posible y ganar”, añadió el sudamericano.

Fonseca disputa este año su segundo Roland Garros y tratará, contra el triple ganador en París, de llegar más lejos que en 2025, cuando perdió contra el británico Jack Draper en tercera ronda.

Djokovic también elogió a Fonseca: “Ha sido tan alabado en estos dos últimos años... Creo que su potencial y sus cualidades como jugador de tenis son evidentes, no hay ninguna duda”.

El serbio sabe también que Fonseca podrá contar con “un gran apoyo brasileño” en las gradas. Nada que vaya a lastrar a la leyenda, que se alimenta de los vientos en contra, como en las dos primeras rondas contra los franceses Giovanni Mpetshi Perricard y Valentin Royer, que ganó en cuatro sets en una pista central volcada con su tenista.

Djokovic ve en Fonseca “un jugador de grandes citas” al que “realmente le gustan estas ocasiones” .

“Perfectamente puede sacar grandes golpes y hacer un gran partido”, pronostica.

La ola de calor, el otro rival

En medio de una ola de calor, que pone a prueba el físico de los tenistas desde el inicio del torneo, el estado de frescura será también determinante, sobre todo teniendo en cuenta que el partido está programado de día, en el tercer turno de la Central.

Tras un partido “agotador” el miércoles, el serbio subrayó la dificultad de jugar en “condiciones muy complicadas”.

Sabe que el viernes será “de nuevo un día extremadamente caluroso”, mientras Météo-France prevé el final de este episodio de calor precoz el domingo. Fonseca, por su parte, se mostró tranquilizador sobre su estado de forma tras su intenso combate a cinco sets contra Dino Prizmic, croata de 20 años y 72º del mundo

“Físicamente aguanté bien, y conseguí salir adelante después de ir dos sets abajo” señaló Fonseca sobre su remontada.

El brasileño, que había eliminado en tres sets al francés Luka Pavlovic (241º) en primera ronda, ha pasado 5h41 sobre la tierra batida en dos partidos, casi una hora menos que Djokovic (6h35).

En el caldero de la Central, donde este jueves se despidió el #1 Jannik Sinner, ese plus de frescura podría resultar precioso a la hora de desafiar al maestro del tiempo, que, sin embargo, empieza a sentir el peso de los años.