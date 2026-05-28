Daniel Vallejo perdió con Kouamé y quedó eliminado de Roland Garros

Terminó la primera participación histórica de Daniel Vallejo en el Roland Garros. El paraguayo, que disputó el Grand Slam desde el cuadro principal, perdió hoy en la segunda ronda con la joven promesa de 17 años Moïse Kouamé: fue por 3-6, 5-7, 6-3, 6-2 y 6-7 (8) en 4 horas y 56 minutos de partido en el Court Suzanne Lenglen del Roland Garros Stadium.

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Vallejo empezó la aventura en la tierra batida parisina con una victoria sobre Cameron Norrie en la primera ronda. El guaraní, número 71 del ránking ATP, avanzó luego de la lesión del británico, que sufrió una molestia muscular cuando el partido estaba 0-2 en el segundo set. En el primero, la raqueta 1 de Paraguay había ganado 7-6 (7).

Daniel Vallejo remontó dos sets

Luego de perder los dos primeros sets, Vallejo forzó un quinto, en el que estuvo 5-2 por delante. Pero cuando servía para ganar, cedió el saque ante un prometedor adversario, 318 del mundo, invitado por los organizadores, que puso en la pista golpes de gran calidad para forzar el super-tie break en un escenario repleto de aficionados a favor del francés.

En un ambiente muy hostil, en la pista Suzanne Lenglen, la segunda más importante del complejo, que festejaba cada punto del local, Vallejo supo sobrevivir al duelo frente a un rival que está levantando muchas expectativas en Francia, que desde hace cuarenta y tres años no tiene a un compatriota ganar el cuadro individual masculino de Roland Garros.

La calidad de Kouané para ganar

Kouané estuvo 6-1 en el juego de desempate, pero la reacción del paraguayo fue fulgurante, con cinco puntos a favor. Vallejo llegó incluso a estar 8-7 por encima del francés de 17 años, pero en esos momentos de tensión y dramatismo en la definición del enfrentamiento, el francés demostró una gran calidad, inusual para su juventud, que condujo a la victoria.

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Con este triunfo, el francés es en el quinto tenista más joven que alcanza la tercera ronda en Roland Garros y el más joven en un Grand Slam desde el español Rafael Nadal en Wimbledon 2003. Por su parte, Vallejo deja París habiendo superado una ronda en el debut en un Grand Slam, después de que en el partido inicial, el británico Cameron Norrie abandonara por lesión.

Moïse Kouamé avanzó a la tercera etapa y tiene rival confirmado por un boleto a la cuarta ronda del segundo Grand Slam de la temporada. El francés medirá a otro sudamericano, el chileno Alejandro Tabilo: el sábado en horario a confirmar. Por su lado, Daniel Vallejo tiene por delante Wimbledon (arranca el 29 de junio) en la hierba en Londres. El paraguayo arranca desde el main draw.

Daniel Vallejo vs. Moïse Kouamé

Moïse Kouamé logró el primer set

En el primer set, Daniel Vallejo empezó con un fugaz 40-0 y 1-0 arriba, pero Moïse Kouamé, la joven promesa francesa de 17 años, que eliminó al croata Marin Cilic en el primera ronda, remontó y logró la victoria por 6-3.

Moïse Kouamé ganó el segundo set

Daniel Vallejo perdió el segundo set por 7-5 y el francés Moïse Kouamé quedó a uno del triunfo por la segunda ronda de Roland Garros. Está en marcha el tercer set en el Court Suzanne Lenglen del Roland Garros Stadium.

Daniel Vallejo triunfó el tercer set

Daniel Vallejo ganó el tercer set y revivió en el partido contra Moïse Kouamé: fue 6-3 para el tenista paraguayo, número 71 del ránking ATP, que extiende la definición de la segunda ronda de Roland Garros en París, Francia.

Daniel Vallejo ganó el cuarto set

Daniel Vallejo ganó el cuarto set e igualó el partido ante Moïse Kouamé en la segunda ronda de Roland Garros. La raqueta 1 de Paraguay, que jugará Wimbledon desde el cuadro principal, venció al francés de 17 años por 6-2.

Moïse Kouamé ganó el quinto set

Moïse Kouamé venció a Daniel Vallejo en el tie break del quinto set y eliminó al paraguayo en la segunda ronda del Roland Garros. La raqueta 1 de Paraguay, que logró remontó 2 sets, perdió 3-6, 5-7, 6-3, 6-2 y 6-7 (8).

Las fotos de Daniel Vallejo vs. Moïse Kouamé