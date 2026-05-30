Juanma Cerúndolo mantiene el pabellón argentino en Roland Garros

Dos días después de haber eliminado de Roland Garros al #1 del mundo, el italiano Jannik Sinner, el menor de los Cerúndolo, Juan Manuel, volvió a sobreponerse a una dura batalla en cinco sets, con muchas alternativas.

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A sus 24 años, Juanma no había superado nunca hasta ahora la segunda ronda de un Grand Slam y se verá en París entre los 16 mejores, tras una batalla de casi seis horas frente a un debutante en la competición.

Su oponente por un puesto en cuartos de final será el italiano Matteo Berrettini, verdugo del argentino Francisco Comesaña.

Fue la segunda derrota argentina del día, tras la de Francisco Cerúndolo, que perdió ante el estadounidense Zachary Svajda.

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Landaluce, que a sus 20 años descubría Roland Garros, tras haber perdido en primera ronda en el Abierto de Australia, aspiraba a ser el tercer español en octavos de final, que este domingo disputarán en un duelo fratricida Pablo Carreño y Rafael Jódar.