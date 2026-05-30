Rubio Ñu va por un extremo “avícola”

El plantel de Rubio Ñu se encuentra licenciado, de vacaciones. Mientras tanto, la comisión directiva, encabezada por Rubén Martín Ruiz Díaz y el cuerpo técnico, comandado por Felipe Giménez, mantienen contactos permanentes para el armado del grupo.

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Para las incorporaciones, las opiniones de los gerentes, Miguel Pavani y Roberto Miguel Acuña, son importantes, por lo que se requiere del visto bueno de los mismos para la concreción de los contratos.

El extremo Elías Ezequiel Alfonso, de 26 años, que milita en el Sportivo 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero desde el 2024, es pretendido por el Laureado.

El futbolista, formado en Libertad y con pasado en River Plate (el Kelito), Sportivo San Lorenzo, General Caballero de Juan León Mallorquín y Tacuary, fue dirigido en el Gallo norteño por “Felipep”, que sabe perfectamente lo que le puede aportar el puntero derecho.

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Como “avícola”, Alfonso disputó 87 partidos y marcó seis goles. Su fichaje podría ser confirmado en las próximas horas.

La nómina de bajas aún no fue confirmada. César Villagra y Pablo Ayala no continuarían. La “poda” afectaría a una buena cantidad de jugadores.

Rubio Ñu cerró el torneo Apertura en la zona de descenso, ocupando el noveno puesto de la clasificación, con 23 puntos en 22 partidos.

El campeonato Clausura se pondrá en marcha el viernes 24 de julio. El debut del Laureado será contra el 2 de Mayo, en la capital del Amambay.