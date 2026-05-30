Fútbol
30 de mayo de 2026 a la - 12:47

Rubio Ñu va por un extremo “avícola”

Elías Ezequiel Alfonso Aranda continuaría su carrera en Rubio Ñu.
Elías Ezequiel Alfonso Aranda continuaría su carrera en Rubio Ñu.Club 2 de Mayo

Rubio Ñu necesita armar un plantel fuerte para pelear la permanencia en la máxima categoría. Uno de los futbolistas pretendidos fue dirigido en el Sportivo 2 de Mayo por el actual entrenador del Laureado, Felipe Ariel Giménez.

Por ABC Color

El plantel de Rubio Ñu se encuentra licenciado, de vacaciones. Mientras tanto, la comisión directiva, encabezada por Rubén Martín Ruiz Díaz y el cuerpo técnico, comandado por Felipe Giménez, mantienen contactos permanentes para el armado del grupo.

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Para las incorporaciones, las opiniones de los gerentes, Miguel Pavani y Roberto Miguel Acuña, son importantes, por lo que se requiere del visto bueno de los mismos para la concreción de los contratos.

El extremo Elías Ezequiel Alfonso, de 26 años, que milita en el Sportivo 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero desde el 2024, es pretendido por el Laureado.

El futbolista, formado en Libertad y con pasado en River Plate (el Kelito), Sportivo San Lorenzo, General Caballero de Juan León Mallorquín y Tacuary, fue dirigido en el Gallo norteño por “Felipep”, que sabe perfectamente lo que le puede aportar el puntero derecho.

Como “avícola”, Alfonso disputó 87 partidos y marcó seis goles. Su fichaje podría ser confirmado en las próximas horas.

La nómina de bajas aún no fue confirmada. César Villagra y Pablo Ayala no continuarían. La “poda” afectaría a una buena cantidad de jugadores.

Rubio Ñu cerró el torneo Apertura en la zona de descenso, ocupando el noveno puesto de la clasificación, con 23 puntos en 22 partidos.

El campeonato Clausura se pondrá en marcha el viernes 24 de julio. El debut del Laureado será contra el 2 de Mayo, en la capital del Amambay.