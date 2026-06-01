Fútbol
01 de junio de 2026 a la - 17:11

Este martes se inicia la Copa Paraguay 2026

El trofeo de la Copa Paraguay en Pedro Juan Caballero, sede de la final 2025, ganada por el General Caballero de Juan León Mallorquín contra el 2 de Mayo por 1-0.
El trofeo de la Copa Paraguay en Pedro Juan Caballero, sede de la final 2025, ganada por el General Caballero de Juan León Mallorquín contra el 2 de Mayo por 1-0.APF

Este martes se levantará en telón de la octava edición de la Copa Paraguay, con el desarrollo de tres partidos, a ser animados por clubes del circuito de ascenso, que copan la fase inicial al igual que los representantes de la Unión del Fútbol del Interior (UFI).

Por ABC Color

El vigente monarca de la Copa Paraguay es el General Caballero de Juan León Mallorquín, actualmente en la División Intermedia.

Lea más: Cerro Porteño y la misión de levantar la inhibición de la FIFA

Con tres títulos, Libertad es el más ganador del certamen de integración de la Asociación Paraguaya de Fútbol, que otorga una plaza a la Copa Libertadores. Mediante este torneo, el Sportivo 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero pudo intervenir en el máximo certamen de la Conmebol como subcampeón, teniendo en cuenta que el Rojo mallorquino se vio imposibilitado de participar por su descenso de categoría.

Con una corona se encuentran Guaraní, Olimpia, Sportivo Ameliano y General Caballero JLM.

Los partidos a desarrollarse en la semana inicial de la Copa Paraguay son los siguientes:

Martes 2 de junio

Sportivo Iteño vs. Martín Ledesma

Estadio: Ricardo Grégor.

Horario: 13:00.

Árbitro: Jhonatan González.

Asistentes: Carlos Sánchez y Ulise Pérez.

Cuarto árbitro: Rodrigo Serafini.

Atlético Colegiales vs. General Díaz

Estadio: Ricardo Grégor.

Horario: 15:30.

Árbitro: Basilio Jara.

Asistentes: José Rodríguez y Juan Peralta.

Cuarto árbitro: José Franco.

12 de Octubre de Itauguá vs. Atlántida

Estadio: Luis Salinas.

Horario: 18:00.

Árbitro: Juan Jara.

Asistentes: Cristóbal Alderete y Jeremías Cohene.

Cuarto árbitro: Óscar Amarilla.

Miércoles 3

15 de Agosto de Santiago vs. Sportivo Oliveño de Villa Oliva

Estadio: Municipal de Carapeguá.

Horario: 13:00.

Árbitro: Sergio Velázquez.

Asistentes: Éver Delgado y Dante Fernández.

Cuarto árbitro: Guillermo Chamorro.

Presidente Hayes vs. Deportivo Pinozá

Estadio: Jardines del Kelito.

Horario: 15:30.

Árbitro: Gedidías Zacarías.

Asistentes: Jesús Alcaraz y Juan Cardozo.

Cuarto árbitro: Julio Ojeda.

3 de Mayo de General Garay vs. Atlético Guaraní de La Colmena

Estadio: Municipal de Carapeguá.

Horario: 18:00.

Árbitro: Fernando Villalba.

Asistentes: Joel Noguera y Christian Ocampo.

Cuarto árbitro: Elías Ferreira.

Jueves 4

Deportivo Santa Mónica de Minga Guazú vs. Deportivo Yhú

Estadio: La Catedral, San Estanislao.

Horario: 13:00.

Árbitro: Francisco Osorio.

Asistentes: Néstor Sotto y Christian Chaparro.

Cuarta árbitra: Aracely Gómez.

4 de Mayo de Capiibary vs. General Caballero de Katueté

Estadio: La Catedral.

Horario: 15:30.

Árbitro: Gustavo Caballero.

Asistentes: Denis López y Hugo Martínez.

Cuarto árbitro: Celso López.

Atlético Juventud vs. Sportivo Limpeño

Estadio: Ricardo Grégor.

Horario: 18:00.

Árbitro: Blas Medina.

Asistentes: Rodrigo Mendieta y Rosa Jara.

Cuarto árbitro: Alejandro Ramírez.