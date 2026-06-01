Cerro Porteño y la misión de levantar la inhibición de la FIFA

El panorama no es alentador para Cerro Porteño, que debe realizar una millonaria erogación, debido a la magnitud de la deuda que generó demandas ante la FIFA y el castigo correspondiente de prohibición de fichajes hasta tanto se ponga al día.

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El problema mayor guarda relación con el reclamo de alrededor de 1.500.000 dólares del FC Orenburg de Rusia por el pase de Matías Pérez.

Otros “clavos” guardan relación a Claudio Aquino, actualmente en Colo Colo, que recurrió a la justicia para cobrar lo que le adeudaban.

El argentino Sarmiento de Junín reclama una importante suma por el pase de Jonatan Torres.

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La novela del Bolívar por Francisco da Costa parece interminable, por lo que la dirigencia azulgrana, con Blas Atilio Reguera, tiene muchos frentes que cubrir en tan poco tiempo, ya que el deseo del entrenador Ariel Holan es iniciar la preparación con el plantel definido, de modo a que todos estén con un mismo nivel físico.

El campeonato Clausura arrancará el viernes 24 de julio. El estreno del Ciclón será contra Sportivo Trinidense, de local.

En la Copa Libertadores, Cerro Porteño volverá a jugar con Palmeiras, esta vez por los octavos de final, instancia que se abrirá entre el 11 y el 13 de agosto.