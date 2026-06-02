Sportivo Iteño triunfa en el primer partido de la Copa Paraguay 2026

El estadio Ricardo Grégor del Independiente de Campo Grande albergó el enfrentamiento de primer turno de la octava edición de la Copa Paraguay entre Sportivo Iteño y Martín Ledesma, ganado por el conjunto tricolor por 5-4 en los disparos del punto penal, luego del 1-1 registrado en tiempo normal.

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Al minuto de juego, Elías Gaona estableció el tanto que le permitió a Iteño actuar con mayor tranquilidad contra un rival al que le costó más desplegar su juego sobre la superficie de césped sintético, aunque pudo equilibrar las acciones. A los 22’, Derlys Cabañas estableció el empate.

Tras el nivelado segundo tiempo fueron al desempate, en el que los “alfareros” salieron airosos.

El cotejo contó con la conducción referil de Jhonatan González, asistido desde las bandas por Carlos Sánchez y Ulises Pérez. El cuarto árbitro fue Rodrigo Serafini.

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A las 15:30, Atlético Colegiales, de la Primera B, juega con General Díaz, de la Primera C, en el mismo escenario, con Basilio Jara como juez.

El tercer encuentro del día será protagonizado por 12 de Octubre de Itauguá y Atlántida, de la Primera B, en el estadio Luis Salinas, a las 18:00, bajo el referato de Juan Jara.

Estadio: Ricardo Gregor. Árbitro: Jhonatan González. Asistentes: Carlos Sánchez y Ulises Pérez. Cuarto árbitro: Rodrigo Serafini.

Sportivo Iteño: Roberto Jara; Valentín Sánchez, Guillermo Mereles (31’ Walter Verón), José Barrios y Christian Sánchez; Leandro Pereira, Enzo Rufinelli (88’ Isaías Quintana), Roque Maidana y Wilson Acosta (82’ Lucas Amarilla); Elías Gaona y Jackson Acheampong. D.T.: Francisco Venialgo.

Martín Ledesma: Roque Cardozo; Alan Ramírez, Mauro Gómez (78’ Richard Ruiz Díaz), Fabrizio Villamayor y Gerónimo Cáceres; Víctor Ayala, José Sanabria, Édgar Balbuena y Derlys Cabañas (85’ José Valiente); Alex Amarilla (64’ Carlos Ripoll) y Luis Gamarra (85’ Rodrigo Cardozo). D.T.: Domingo Irala.

Goles: 1’ Elías Gaona (SI) y 23’ Derlys Cabañas (ML). Penales: Sportivo Iteño 5: Jackson Acheampong, Elías Gaona, Valentín Sánchez, Christian Sánchez y Walter Verón. Martín Ledesma 4: Víctor Ayala, Édgar Balbuena, Rodrigo Cardozo y Rafael Valiente. Malogró: Carlos Ripoll (ML).

Amonestados: 39’ Gerónimo Cáceres, 66’ Derlys Cabañas, 69’ Mauro Gómez y 91’ Víctor Ayala (ML); 41’ Leandro Pereira (SI).