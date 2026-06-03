En el equipo de la Albirroja: el arco, la incógnita pendiente

Roberto Junior “Gatito” Fernández, con gran parte del proceso en las Eliminatorias, Orlando Gill (mayormente en los amistosos recientes) y Gastón Olveira (nuevo) forman parte del tridente de arqueros anotados en la nómina definitiva de la selección.

“Gatito” Fernández tiene en contra la inactividad a lo largo del primer semestre de este año en el plantel de Cerro Porteño, con el que estuvo en tres de los veintidós encuentros del torneo Apertura. En la Albirroja registra sus últimas apariciones en la 17ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, en el empate sin goles con Ecuador, el 4 de setiembre el año pasado. Cerró el 2025 en el juego amistoso contra Japón (2-2), el 10 de octubre.

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Retornó a la titularidad en el proceso del selectivo a filas de la Albirroja con la llegada del técnico Gustavo Alfaro, en la 7ª ronda, en el choque con Uruguay, en el estadio Centenario (0-0). A partir de ahí se alistó en todos los juegos hasta la penúltima jornada.

Orlando Gill se beneficia en el buen rendimiento en el arco de San Lorenzo de Almagro para ser convocado en la nómina de Alfaro. Se estrena en las Eliminatorias en la última fecha, en el esperado triunfo sobre Perú en Lima, el 9 de setiembre del año pasado. Después fue alistado en los tres últimos amistosos de 2025, frente a Corea del Sur (0-2), Estados Unidos (1-2) y México (2-1). Su reciente aparición fue el cotejo de preparación frente marruecos, fines del mes de marzo pasado (derrota 1-2).

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Gastón Olveira, uruguayo que se nacionalizó paraguayo y fue considerado para los dos últimos partidos amistosos de Fecha FIFA de este año, se alistó en el encuentro frente a Grecia, victoria de 1-0.

El buen rendimiento en el arco de Olimpia lo llevó a ser convocado por Alfaro, quien lo incluye en la nómina de los veintiséis mundialistas.

Del proceso albirrojo en el selectivo del Mundial próximo a iniciarse también participaron Carlos Miguel Coronel (6 partidos), Santiago Rojas y Juan Espínola.