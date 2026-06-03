Antony Silva y quién debe atajar en Paraguay durante el Mundial 2026

Antony Silva es una voz autorizada para hablar del arco de la selección de Paraguay. Los 56 partidos que disputó el ex Libertad, Cerro Porteño, Nacional, entre otros, en la Albirroja avalan una opinión o en este caso, un gusto sobre quién de los tres arqueros debe atajar en el Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026.

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“El arquero no es solamente atajar, es un todo. Tenes que tener minutos, tenes que tener jerarquía, tenes que tener liderazgo, tenes que tener buen pie y saber atajar. Todas estas cosas debe tener en cuenta el entrenador. El arquero debe tener un todo para ser el arquero en un Mundial”, comenzó Antony, quien atajó en Eliminatorias Sudamericanas, Copa América y Amistosos.

“Uno de los arqueros no tiene minutos, pero tiene liderazgo, tiene jerarquía y tiene experiencia. Quizá otro tiene la cantidad de minutos jugados y, quizás hay otro tiene minutos jugados, pero no tiene la experiencia, la jerarquía, el liderazgo y la ascendencia que puede tener en un equipo”, señaló Silva con relación a los porteros que integran la lista de 26 convocados.

Antony Silva eligió quien debe atajar en la Albirroja

“Creo que hay un montón de elementos que hay tener en cuenta. Esta difícil la situación de Alfaro”, continuó Silva con respecto a la elección Alfaro, que citó a Roberto Jr. Fernández, Gastón Olveira y Orlando Gill. “Vamos a dejarle a Alfaro que elija, no me corresponde a mí decir quién debe atajar”, puntualizó el ex guardameta de 42 años.

Aunque marcó que “no me corresponde a mí decir”, terminó revelando el gusto por uno de los tres porteros. “A mí, Gato”, respondió Antony Silva, quien inclina la balanza por Roberto Jr. Fernández, quien de los tres elegidos por Alfaro, es el que menos jugó en este 2026 ya que es suplente de Alexis Martín Arias en Cerro Porteño.

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Mundial 2026: los números de los arqueros de Paraguay

En la primera parte del año, ‘Gatito’, hijo de un histórico de la selección, Roberto ‘Gato’ Fernández, solo disputó 3 juegos, todos en el torneo Apertura 2026. Olveira registra 25, 18 por campeonato y 7 en Copa Sudamericana, mientras que Gill, suma 22, 15 por Liga Profesional de Argentina, 1 en Copa Argentina y 6 en Copa Sudamericana.