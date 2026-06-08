Primer walkover en la historia de la Copa Paraguay

Atlético Naciones Unidas de Filadelfia y General Caballero de Fuerte Olimpo debieron enfrentarse en el estadio Departamental Paz del Chaco de Filadelfia, a las 13:00, en el inicio de la segunda semana de la Copa Paraguay 2026.

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Poco después del cumplimiento del horario, la Asociación Paraguaya de Fútbol comunicó que “el encuentro programado entre Naciones Unidas de Filadelfia y General Caballero de Fuerte Olimpo, correspondiente a la Fase 1 de la Copa Paraguay, ha sido cancelado debido a la no presentación del General Caballero de Fuerte Olimpo en el lugar, fecha y hora establecidos para la disputa del partido”.

La nota añade: “En consecuencia, los antecedentes del caso serán elevados a los órganos competentes para su análisis y resolución, de conformidad con las disposiciones reglamentarias vigentes”.

La comitiva “militar” debía realizar un traslado de unos 360 kilómetros de Fuerte Olimpo, Alto Paraguay, a la sede del encuentro, Filadelfia (Boquerón). Los visitantes debían estar en la sede del espectáculo un día antes, pero brillaron por su ausencia.

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Preliminarmente se informó que hubo un “error de logística”, que ocasionó la falta de presentación, que podría derivar en una sanción, ya que todo el espectáculo estaba montado, la TV encargada de la emisión del juego tenía su staff listo, pero no hubo partido alguno.

Este es el primer walkover de la Copa Paraguay que se disputa desde el 2018.