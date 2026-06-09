Fútbol
09 de junio de 2026 a la - 11:46

La Copa Paraguay, entre Areguá y Asunción

El estadio Próculo Cortázar, perteneciente al 24 de Setiembre de Valle Pucú, Areguá, albergará los dos primeros partidos de este martes de la Copa Paraguay 2026.
El estadio Próculo Cortázar, perteneciente al 24 de Setiembre de Valle Pucú, Areguá, albergará los dos primeros partidos de este martes de la Copa Paraguay 2026.

La segunda semana de la Copa Paraguay 2026 propone para este martes el desarrollo de tres partidos, los dos primeros en Areguá, capital del departamento Central, y el tercero en Asunción. En esta instancia compiten clubes del ascenso de la APF y representantes de la Unión del Fútbol del Interior.

Por ABC Color

La compañía Valle Pucú de Areguá, en el límite con Luque, albergará los dos primeros duelos del martes por la segunda semana de competición de la Copa Paraguay 2026.

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De los tres partidos, dos serán animados por clubes de la Primera División C, el cuarto y último nivel de la Asociación Paraguaya de Fútbol, y uno por elencos del circuito de la Primera B.

El choque de tarde-noche, con el cual se bajará el telón del día, se desarrollará en el barrio Vista Alegre de Asunción, en la frontera el barrio Palomar de Lambaré.

El programa

Fulgencio Yegros de Ñemby vs. Capitán Figari de Lambaré

Estadio: Próculo Cortázar.

Horario: 13:00.

Árbitro: Basilio Jara.

Asistentes: José Rodríguez y Christian Ocampo.

Cuarto árbitro: Éver Escobar.

12 de Octubre de Santo Domingo vs. 24 de Setiembre de Areguá

Estadio: Próculo Cortázar.

Horario: 15:30.

Árbitro: Gustavo Caballero.

Asistentes: Cristóbal Alderete y Juan Cardozo.

Cuarto árbitro: Alejandro Ramírez.

General Díaz vs. Oriental

Estadio: Emiliano Ghezzi.

Horario: 18:00.

Árbitro: Ángel Fleytas.

Asistentes: Edilson Florenciano y Christian Chaparro.

Cuarto árbitro: Sergio Velázquez.