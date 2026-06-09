La Copa Paraguay, entre Areguá y Asunción

La compañía Valle Pucú de Areguá, en el límite con Luque, albergará los dos primeros duelos del martes por la segunda semana de competición de la Copa Paraguay 2026.
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De los tres partidos, dos serán animados por clubes de la Primera División C, el cuarto y último nivel de la Asociación Paraguaya de Fútbol, y uno por elencos del circuito de la Primera B.
El choque de tarde-noche, con el cual se bajará el telón del día, se desarrollará en el barrio Vista Alegre de Asunción, en la frontera el barrio Palomar de Lambaré.
El programa
Fulgencio Yegros de Ñemby vs. Capitán Figari de Lambaré
Estadio: Próculo Cortázar.
Horario: 13:00.
Árbitro: Basilio Jara.
Asistentes: José Rodríguez y Christian Ocampo.
Cuarto árbitro: Éver Escobar.
12 de Octubre de Santo Domingo vs. 24 de Setiembre de Areguá
Estadio: Próculo Cortázar.
Horario: 15:30.
Árbitro: Gustavo Caballero.
Asistentes: Cristóbal Alderete y Juan Cardozo.
Cuarto árbitro: Alejandro Ramírez.
General Díaz vs. Oriental
Estadio: Emiliano Ghezzi.
Horario: 18:00.
Árbitro: Ángel Fleytas.
Asistentes: Edilson Florenciano y Christian Chaparro.
Cuarto árbitro: Sergio Velázquez.