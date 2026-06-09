Rubio Ñu: Carlos Servín, oficialmente Laureado

Nacido el 24 de mayo de 1987, Carlos María Servín llega a Rubio Ñu con el objetivo de recuperar su mejor nivel, ya que en el 2 de Mayo fue desplazado por el joven Ángel Martínez, asentado en el puesto con grandes intervenciones.

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En el torneo Apertura, los albiverdes alistaron a tres porteros, Franco Frágueda, Tomás Canteros y Tales Wastowski.

Servín no es el único jugador que estuvo en el Gallo norteño en pasar al Laureado de Santísima Trinidad. El mismo paso lo dan Marcelo Acosta (25), Elías Alfonso (26), Sergio Fretes (27) y Rodrigo Ruiz Díaz (27).

La masiva presencia de “avícolas” en el club albiverde tiene una explicación. El actual entrenador, Felipe Ariel Giménez, dirigió por buen tiempo al 2 de Mayo y sabe perfectamente qué pueden aportar los atletas a la causa ñuense.

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En la temporada de retorno a la máxima categoría, la institución presidida por Rubén Martín Ruiz Díaz tuvo un flojo primer semestre, que lo cerró en la zona de descenso, de la que saldrá con un par de victorias.

El campeonato Clausura 2026 se iniciará el viernes 24 de julio. Rubio Ñu debutará contra el 2 de Mayo, en Pedro Juan Caballero.