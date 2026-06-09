Rubio Ñu se nutre de futbolistas del 2 de Mayo

Rubio Ñu abrirá el segundo semestre futbolístico en la zona de descenso. Para seguir en la máxima categoría de nuestro fútbol necesita realizar una buena campaña en el campeonato Clausura 2026, que se abrirá el viernes 24 de julio.

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El Laureado, que se estrenará contra el 2 de Mayo, en Pedro Juan Caballero, se nutre de jugadores “avícolas”, conocidos del técnico albiverde Felipe Ariel Giménez, quien tuvo un prolongado ciclo en el Gallo norteño. El paso de los atletas de una institución a otra es por una mejora económica, además de estar cerca de sus hogares.

El último en acordar con el club de Santísima Trinidad es el volante ofensivo Marcelo Acosta, de 25 años. Con anterioridad llegaron a La Arboleda: Elías Alfonso (26), Sergio Fretes (27), Rodrigo Ruiz Díaz (27) y Carlos Servín (39).

En contrapartida, los que dejaron la dotación albiverde son: Elías Sarquis, Stevens Gómez, Pablo Ayala, César Villagra, Gustavo Manzur, Renzo Arzamendia, Juan José Giménez, Santiago Frean, Sebastián Ruiz Díaz, Rodi Ferreira, Mauricio Roldán y Rodrigo Alborno. Esta nómina tiende a ampliarse, al igual que la de las incorporaciones.