La emoción de los abuelos de Diego Gómez: de Misiones al mundo

El señor Eugenio Gómez y la señora Dionicia Amarilla no pudieron contener las lágrimas al hablar del gran presente de su nieto, el mediocampista de la selección paraguaya, Diego Gómez.

La emoción y el orgullo se apoderaron de la compañía Mburika Retã, una de las históricas localidades del distrito de San Juan Bautista, Misiones (ubicada a unos 20 kilómetros de la capital departamental). En una entrevista exclusiva con ABC Color, los abuelos del futbolista Diego Gómez, el señor Eugenio Gómez y la señora Dionicia Amarilla, se quebraron visiblemente al recordar los inicios de su nieto y el gran salto profesional que hoy lo tiene brillando a nivel internacional.

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Durante la charla, doña Dionicia se mostró profundamente conmovida al rememorar los sacrificios familiares y la disciplina que el actual mediocampista de la Albirroja demostró desde sus primeros pasos en la escuela de fútbol local.

Por su parte, don Eugenio destacó la humildad que mantiene el jugador a pesar del éxito alcanzado en la exigente Premier League de Inglaterra y como pieza fundamental del seleccionado nacional.

Mburika, la cuna que vio crecer a Diego Gómez, hoy vibra con cada partido del futbolista, convirtiéndose en el epicentro del aliento familiar de un joven que, desde el interior profundo del país, no olvida sus raíces ni el apoyo de los suyos.