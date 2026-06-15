Alarma por Alcides Benítez: del preocupante vídeo en redes al descargo tras sufrir un hackeo

Horas de profunda incertidumbre y preocupación extrema se vivieron en el entorno del fútbol paraguayo a raíz de la situación del lateral-volante Alcides Benítez. El actual futbolista de Belgrano de Córdoba se convirtió en el centro de la escena mediática tras la difusión de una serie de alarmantes publicaciones en sus redes sociales que encendieron todas las alertas sobre su bienestar emocional.

La tensión escaló de manera drástica en las últimas horas, cuando en la cuenta personal de TikTok del exjugador de Guaraní se compartió un vídeo donde se lo veía sentado y llorando, además de un posteo en el que se despedía. El material audiovisual, que sugería un momento de vulnerabilidad extrema, dejó entrever un delicado estado mental que desató una inmediata ola de solidaridad y preocupación entre sus seguidores.

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El descargo del futbolista: “Mi cuenta fue hackeada”

Tras el revuelo generado por los preocupantes mensajes difundidos a través de sus perfiles personales, el propio deportista compatriota salió a desmarcarse por completo de las publicaciones y a aclarar que todo se trató de un grave malentendido cibernético.

EL PREOCUPANTE POSTEO DE ALCIDES BENÍTEZ 😰



🔶El lateral derecho paraguayo perteneciente a Belgrano de Córdoba subió una historia llorando a sus redes y posterior a ello, agregó una foto con un mensaje de despedida.



📲 https://t.co/jYbjtk6jpu pic.twitter.com/PnPwIOO8mj — ABC Deportes (@ABCDeportes) June 15, 2026

A través de un nuevo comunicado, Benítez llevó tranquilidad a sus allegados y explicó detalladamente qué fue lo que ocurrió mientras él descansaba: “Me acabo de despertar y me encontré con un montón de mensajes, llamadas y quiero aclarar que mi cuenta fue hackeada. Ya nos hicimos cargo de denunciar y poder bloquear. No sé con qué intención hacen este tipo de cosas, hasta el punto de perjudicar”, señaló el jugador.

Asimismo, el atacante desmintió rotundamente el origen del material audiovisual y agradeció el masivo apoyo recibido por parte de quienes temieron lo peor. “En ningún momento estuve llorando ni escribiendo cosas de despedida, yo me encuentro bien, rodeado de mi familia, mis amistades, sostenido más que nadie. Gracias a Dios y solo aclaro por toda esa gente que de verdad se preocuparon”, sentenció.