Video: así se festejó la victoria de la albirroja durante la madrugada del sábado en Encarnación

Luego de la sufrida victoria de la Selección Paraguaya por 1 a 0 contra Turquía en la Copa del Mundo, miles de encarnacenos se reunieron para festejar con caravanas en la Costanera República del Paraguay, en la capital de Itapúa.

Música, cánticos y algarabía inundaron la ciudad tras finalizar el encuentro deportivo que movilizó a todo el país. Los aficionados extendieron los festejos durante la madrugada.

La fila de vehículos congestionó toda la avenida costanera por más de tres kilómetros, aproximadamente.

En el lugar se hicieron presentes agentes de la Policía Nacional y de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), quienes se limitaron a orientar el tránsito debido a que se vieron superados en demasía por la cantidad de aficionados que se volcaron a la zona costera.

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Jóvenes protagonistas

La fiebre por la selección albirroja se evidenció principalmente entre jóvenes y adolescentes, quienes protagonizaron los festejos.

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La última ocasión en que un encuentro deportivo causó este tipo de celebración de la afición en Encarnación fue en el año 2025, cuando la selección logró clasificarse al Mundial de Norteamérica 2026.