Fútbol
20 de junio de 2026 a la - 04:00

Video: así se festejó la victoria de la albirroja durante la madrugada del sábado en Encarnación

Miles de aficionados se autoconvocaron en la costanera de Encarnación para festejar la agónica victoria de la Selección Paraguaya de Fútbol en el Mundial. La algarabía se extendió por horas y kilómetros de caravanas por la ciudad.

Por Sergio González

Luego de la sufrida victoria de la Selección Paraguaya por 1 a 0 contra Turquía en la Copa del Mundo, miles de encarnacenos se reunieron para festejar con caravanas en la Costanera República del Paraguay, en la capital de Itapúa.

Música, cánticos y algarabía inundaron la ciudad tras finalizar el encuentro deportivo que movilizó a todo el país. Los aficionados extendieron los festejos durante la madrugada.

Mujeres sonrientes con camisetas de la selección paraguaya, sentadas en el maletero de un automóvil blanco en la Costanera.
Dos mujeres celebran en un automóvil blanco en la Costanera de Encarnación tras el triunfo de la selección paraguaya.

La fila de vehículos congestionó toda la avenida costanera por más de tres kilómetros, aproximadamente.

En el lugar se hicieron presentes agentes de la Policía Nacional y de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), quienes se limitaron a orientar el tránsito debido a que se vieron superados en demasía por la cantidad de aficionados que se volcaron a la zona costera.

Mujer con bandera en un auto elevado y hombre en el borde, celebrando en una noche festiva llena de luces y humo.
Miles de encarnacenos festejaron la victoria de la Selección Paraguaya de Fútbol en la Costanera República del Paraguay.

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Jóvenes protagonistas

La fiebre por la selección albirroja se evidenció principalmente entre jóvenes y adolescentes, quienes protagonizaron los festejos.

Cuatro personas sobre un vehículo rojo de marca RAM, con gestos festivos y alegría en una noche de celebración.
Aficionados festejan en la costanera de Encarnación tras la agónica victoria de la Selección Paraguaya de Fútbol.

La última ocasión en que un encuentro deportivo causó este tipo de celebración de la afición en Encarnación fue en el año 2025, cuando la selección logró clasificarse al Mundial de Norteamérica 2026.