Rubio Ñu concreta un nuevo fichaje

El primer objetivo de Rubio Ñu es la permanencia en la temporada de retorno a la máxima categoría de nuestro fútbol. Si logra su propósito, estará en las puertas de la clasificación a la Copa Sudamericana.
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Como la campaña en el campeonato Apertura no fue buena, se vino la “poda” en La Arboleda de Santísima Trinidad y la contratación de nuevos componentes.
El argentino Maximiliano Garrone, de 19 años, se suma al Laureado luego de prestar servicios a Nacional en el primer tramo del 2026. El lateral izquierdo disputó un partido del certamen Apertura con la Academia, frente al Sportivo San Lorenzo.
Formado en Talleres de Córdoba, Maxi se suma a Carlos Servín, Elías Alfonso, Marcelo Acosta, Sergio Fretes, Rodrigo Ruiz Díaz y Alan Ledesma como nuevos integrantes de la dotación albiverde, dirigida técnicamente por Felipe Giménez, “Felipep”.
En contrapartida, dejaron la institución Elías Sarquis, Stevens Gómez, Pablo Ayala, César Villagra, Gustavo Manzur, Renzo Arzamendia, Juan José Giménez, Santiago Frean, Sebastián Ruiz Díaz, Rodi Ferreira, Mauricio Roldán, Rodrigo Alborno, Elías Cardozo, Ánderson Leguizamón y Fernando Martínez.
El Clausura se abrirá el viernes 24 de julio. En la primera fecha, Rubio Ñu jugará contra el 2 de Mayo, en Pedro Juan Caballero.