Alexis Martín se despide de Cerro Porteño

Alexis Martín Arias, guardameta de 33 años, llegó a Cerro Porteño en enero de 2024, proveniente de Argentinos Juniors.

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En ese ciclo, disputó apenas 8 partidos. En el 2025 le ganó la titularidad a Roberto “Gatito” Fernández, acumulando 41 presentaciones, mientras que en este 2026 tuvo 24 presentaciones.

El argentino se marcha del Ciclón con un título de Liga, el Clausura 2025, más la medalla de la Supercopa Paraguay. Proseguirá su carrera en el Nacional de Montevideo.

“En Cerro Porteño viví años inolvidables, grandes logros y momentos que voy a llevar siempre conmigo. Tuvimos la alegría de volver a salir campeones, una conquista que este club y su gente esperaban y merecían. Pero también me llevo el título más importante de mi vida: haber elegido formar mi familia acá y convertirme en papá en esta tierra que tanto significa para mí”, posteó el deportista.

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“En el fútbol los caminos no dependen de una sola decisión. Los clubes proyectan su futuro, eligen sus planteles y toman decisiones. Uno aporta con profesionalismo y compromiso desde donde le toca, dejando todo en la cancha y en el banco. Me voy con la tranquilidad de haber estado siempre disponible y haber dado todo por esta camiseta hasta el último día”, añadió.

“Hoy empieza un nuevo desafío, con la misma mentalidad de siempre: trabajar, competir y ganar. Porque eso es lo que amo: defender un arco, jugar a la pelota y dejar todo por el equipo que confía en mí. Gracias Cerro, gracias Paraguay. Siempre van a tener un lugar especial en mi corazón”, finalizó.

La salida de Arias de “la mitad más uno” no guarda relación con el aspecto económico. Es más, la directiva encabezada por Blas Atilio Reguera le habría propuesto un mejoramiento salarial, pero la decisión estaba tomada. Se aleja por una cuestión familiar, un deseo de cambiar de aire.

Su reemplazante en el club popular es el también argentino Guido Herrera (34), quien llega del Talleres de Córdoba.