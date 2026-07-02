Obrero supera el primer obstáculo de la Copa Paraguay

El estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero albergó la tarde del martes el enfrentamiento entre los clubes de la Unión del Fútbol del Interior (UFI), en la primera ronda de la Copa Paraguay.
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Deportivo Obrero de Capitán Bado, representante del departamento de Amambay, se impuso en los penales sobre Deportivo Ñepytyvó de Yby Yaú, monarca departamental de Concepción, en un vibrante espectáculo.
En tiempo normal, el choque finalizó 3-3. En el desempate prevaleció la eficacia del Obrero para ganar la serie por 4-3.
En la siguiente instancia, el conjunto badeño lidiará con Olimpia de Itá, que compite en la Primera División B, la tercera categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol.
Estadio: Río Parapití. Árbitro: Sergio Velázquez. Asistentes: Christian Chaparro y Dante Fernández. Cuarto árbitro: Adán Villalba.
Deportivo Obrero: James de Sousa; Winder Goncalves, Ángel Benítez (80’ Salomón Valdez), Nelson Agüero y Adilson Valdovinos (67’ Alan González); Derlis Pereira (56’ Marcio Ortiz), Rodrigo Firmino, Mauro Ferreira y Edelio Acosta (80’ Derlis Rojas); Rodrigo Melo y Pedro Gamarra (80’ Fabio Aguilar). D.T.: Robert Vargas.
Deportivo Ñepytyvó: Édgar Zorrilla; Elvio Villalba, Taciano Meza, Alexis Mendoza (83’ Jorge Silva) y Fausto Báez; José Cáceres, Fernando Torres (90’ Jonathan Martínez), César Torres (46’ Adrián Prieto) y Wilfrido Prieto; Andrés Duarte (61’ Gustavo Sanabria) y Joel Acuña. D.T.: Daniel Vasconcelos.
Goles: 6’ Nelson Agüero, 72’ Mauro Ferreira y 75’ Rodrigo Melo (DO); 42’ Andrés Duarte, 68’ y 91’ Adrián Prieto (DÑ). Penales: Derlis Rojas, Marcio Ortiz, Rodrigo Firmino y Mauro Ferreira (DO); José Cáceres, Adrián Prieto y Elvio Villalba (DÑ). Malograron: Rodrigo Melo y Fabio Aguilar (DO); Taciano Meza, Jorge Silva y Gustavo Sanabria (DÑ). Incidencia: 86’ James de Sousa (DO) paró un penal a José Cáceres (DÑ). Amonestados: 28’ Winder Goncalves (DO); 34’ Taciano Meza (DÑ).