Fútbol
01 de julio de 2026 a la - 16:01

Cristóbal Colón JAS golea a 3 de Febrero por la Copa Paraguay

Ronald Cáceres (14), luego de registrar su gol, el sexto del Cristóbal Colón JAS. Atrás, Jonathan Melgarejo.
Ronald Cáceres (14), luego de registrar su gol, el sexto del Cristóbal Colón JAS. Atrás, Jonathan Melgarejo.APF

El Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar goleó este miércoles al 3 de Febrero de Asunción 6-1, por la primera fase de la Copa Paraguay 2026.

Por ABC Color

En el estadio del Independiente de Campo Grande se enfrentaron dos clubes de la misma categoría, la Primera División B, por la fase inicial de la Copa Paraguay 2026.

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Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar demostró una amplia superioridad frente al 3 de Febrero del barrio Ricardo Brugada, que la pudo plasmar en el marcador: 6-1.

Luego del paseo sobre la pista sintética del “Inde”, el Conquistador va al encuentro del 3 de Noviembre, de la División Intermedia, en la segunda ronda de la “Copa de Todos”.

Estadio: Ricardo Grégor. Árbitro: Carlos Figueredo. Asistentes: Christian Sosa y Francisco Ramos. Cuarto árbitro: Nelson Palma.

3 de Febrero: César Bravo; Gustavo Lescano (67’ Jonathan Paredes), Joshua Giménez (46’ Kevin Giménez), Juan Cabrera y Asís Cañiza; Santiago Mendieta (46’ Lucas Valdez), Rolando Godoy, Osvaldo Núñez y Fabián Novik (53’ Juan Duarte); Aldo Espínola y Marcos Brizuela (53’ Jair Pereira). D.T.: Luis Molinas.

Cristóbal Colón JAS: Thiago Román; Diego Arias, José Benítez (62’ Jorge Paredes), Ronald Cáceres y Joaquín Retamozo; Iván González (62’ Mauricio Rodríguez), Elías Palacios (62’ Arturo Ibarra), Eric Ramos (62’ Walter Núñez) y Jonathan Melgarejo; Blas Ortigoza (73’ Jonathan Arévalos) y César Alonso. D.T.: Vicente Quinto.

Goles: 16’ Blas Ortigoza, 19’ Elías Palacios, 23’ y 71’ César Alonso, 51’ José Benítez y 73’ Ronald Cáceres (CC); 81’ Lucas Valdez (3F). Amonestados: 24’ Elías Palacios (CC); 57’ Lucas Valdez y 70’ Asís Cañiza (3F).