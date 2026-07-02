Sport Colombia, a la segunda fase de la Copa Paraguay

El Sport Colombia, que compite en la Primera División B de la Asociación Paraguaya de Fútbol, derrotó por 2-1 al Pilcomayo de Mariano Roque Alonso, de la Primera C, por la fase inicial de la Copa Paraguay.
Lea más: Obrero supera el primer obstáculo de la Copa Paraguay
El interesante duelo se desarrolló sobre la superficie de césped sintético del Independiente de Campo Grande, saliendo airoso el club que milita en una categoría superior respecto al rival.
Al superar esta fase con algunas dificultades, el Toro fernandino se dispone a medir a Guaireña FC, de la División Intermedia, lo que supone una exigencia mayor.
Estadio: Ricardo Grégor. Árbitro: José Rodrigo Armoa. Asistentes: Félix Arzamendia y Pamela González. Cuarto árbitro: Aracely Gómez.
Sport Colombia: Hugo Rolón; Óscar Amarilla, Sixto Ramírez, Pablo Leiva y Nelson Galeano; Alejandro Acosta (58’ Ramiro Bernal), Arnaldo Galeano (69’ Freddy Coronel), Nery Balbuena (88’ Rodrigo Marinelli) y Julián Ascacíbar: Celso Burgos (88’ Enzo Ávalos) y Juan Echeverría (69’ Gerson Páez). D.T.: Osvaldo Cohener.
Pilcomayo: Julio López; Lucas Acosta, Ángel Ojeda, Jonathan Silguero y Elías Cabañas (80’ Ariel Agüero); Lucas Cardozo, Zacarías Agüero (75’ Arturo Martínez), Gastón Sánchez y Jesús Ramírez; Neri Barreto (80’ Willian González) y Elías Saavedra (80’ César Ortellado). D.T.: Jorge Ferreira.
Goles: 42’ Julián Ascacíbar y 72’ Ramiro Bernal (SC); 81’ César Ortellado (P). Amonestados: 35’ Alejandro Acosta (SC); 29’ y 83’ Lucas Acosta y 86’ Gastón Sánchez (P). Expulsado: 84’ Lucas Acosta (P).