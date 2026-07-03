Video: estudiantes alientan a la Albirroja con un particular mensaje para Mbappé

La Selección Paraguaya de Fútbol afrontará este sábado un exigente desafío ante Francia por los octavos de final de la Copa Mundial 2026, luego de dar el batacazo en la ronda anterior al eliminar a Alemania y alimentar nuevamente la ilusión de toda la afición.

En ese contexto, el Colegio Experimental Paraguay Brasil (CEPB) permitió este viernes que sus estudiantes asistieran a clases con la camiseta de la Albirroja para expresar su apoyo al equipo dirigido por Gustavo Alfaro.

A pesar del intenso frío registrado durante las primeras horas de la mañana, los niños alentaron con entusiasmo y demostraron su confianza en la selección paraguaya de cara al trascendental compromiso.

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“Que se vaya Mbappé”, el particular pedido de los estudiantes

Además de manifestar su deseo de que Paraguay avance de ronda, los estudiantes lo hicieron de una manera particular al pedir “que se vaya Mbappé”, haciendo alusión a una eliminación de Francia, que cuenta en su plantel con Kylian Mbappé, capitán de la selección gala y una de las principales figuras del torneo.

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En lo que va del Mundial, Mbappé registra seis goles en solo cuatro partidos, compartiendo el liderato de la tabla de goleadores con el astro argentino Lionel Messi, quien aún debe disputar el partido por los dieciseisavos contra Cabo Verde.

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El encuentro entre la Selección Paraguaya y Francia comenzará este sábado a las 18:30. En caso de imponerse al conjunto europeo, la Albirroja se enfrentará en los cuartos de final al ganador del duelo entre Canadá y Marruecos.