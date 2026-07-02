FIFA confirmó al uzbeko Ilgiz Tantashev para arbitrar el choque entre Paraguay y Francia

La FIFA dio a conocer de manera oficial la designación de las autoridades para el esperado encuentro entre las selecciones de Paraguay y Francia, válido por los octavos de final de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

El partido, programado para el próximo sábado 4 de julio a las 18:00 (hora paraguaya), tendrá como escenario el Philadelphia Stadium, donde ambos combinados buscarán sellar su clasificación a los cuartos de final del certamen global.

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Los antecedentes del juez principal

El árbitro principal designado para este compromiso es Ilgiz Tantashev, de Uzbekistán, quien estará acompañado en las bandas por sus compatriotas Andrey Tsapenko, como asistente primero, y Timur Gaynullin, como asistente segundo. La terna asiática tendrá la responsabilidad de controlar un juego que promete máxima intensidad física y táctica pura.

Tantashev ya registra rodaje en la presente edición de la cita ecuménica, donde impartió justicia en dos compromisos de la fase de grupos. Su primera actuación tuvo lugar en la segunda ronda del Grupo C, en el triunfo por 1-0 de Marruecos ante Escocia. Posteriormente, dirigió el empate 3-3 entre Argelia y Austria, correspondiente al Grupo J.

La nómina arbitral casi completa

A falta de la nominación de los encargados de la cabina VAR, el equipo de autoridades para el duelo entre sudamericanos y europeos se completa con la presencia de jueces de la federación qatarí en los roles de soporte. La composición oficial quedó estructurada de la siguiente manera: