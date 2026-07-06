Selección Paraguaya
06 de julio de 2026 a la - 07:05

“Más que nunca, orgulloso de ser paraguayo”: el mensaje de Gustavo Gómez al llegar al país

Gustavo Gómez (n.º 15), de Paraguay, aplaude a los aficionados tras la derrota por 0-1 en el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Paraguay y Francia, disputado en el estadio de Filadelfia el 4 de julio de 2026 en Filadelfia, Pennsylvania.
Gustavo Gómez (n.º 15), de Paraguay, aplaude a los aficionados tras la derrota por 0-1 en el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Paraguay y Francia, disputado en el estadio de Filadelfia el 4 de julio de 2026 en Filadelfia, Pennsylvania.232007+0000 JUSTIN SETTERFIELD

El capitán de la Selección Paraguaya, Gustavo Gómez, aseguró que la experiencia vivida en el Mundial 2026 fortaleció aún más su orgullo de representar al país. El plantel fue recibido esta madrugada en el aeropuerto Silvio Pettirossi tras alcanzar los octavos de final del certamen.

Por ABC Color

Parte del plantel de la Selección Paraguaya regresó en la madrugada de este lunes al país, luego de su participación en la Copa Mundial 2026, torneo en el que la Albirroja alcanzó los octavos de final.

La delegación fue recibida en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, donde se realizó un acto de bienvenida con la presencia de aficionados, autoridades de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), integrantes del cuerpo técnico y el presidente de la República, Santiago Peña.

Durante el acto, el capitán Gustavo Gómez fue el único futbolista en dirigir unas palabras al público, que lo ovacionó mientras agradecía el respaldo recibido antes y durante la disputa del Mundial.

“Hemos pasado días increíbles, creo que la selección y Dios nos dio la oportunidad de poder participar del evento más grande que nos da nuestra profesión”, empezó señalando Gómez.

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Parte del plantel albirrojo que arribó este lunes al aeropuerto Silvio Pettirossi tras su participación en el Mundial 2026.

Gustavo Gómez: “Más que nunca, orgulloso de ser paraguayo”

Además, aseguró que la experiencia vivida en el Mundial 2026 fortaleció aún más su orgullo de representar al país.

“Estoy muy orgulloso de mis compañeros, de representar a mi país en una selección y más que nunca orgulloso de ser paraguayo. Eso es lo más importante, demostrar al mundo de lo que es el paraguayo, que, independientemente a las dificultades, nunca se rinde. Ese es el mensaje que le queredemos dejar al pueblo paraguayo: creer siempre por más que haya dificultades, el paraguayo siempre se levanta, no le teme a nada”, agregó.

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Con carteles y globos, una multitud recibió a parte del plantel de la Albirroja en el aeropuerto Silvio Pettirossi, tras su participación en el Mundial 2026.

El capitán albirrojo agradeció el respaldo de la afición

En la parte final de su mensaje, Gómez valoró el acompañamiento de la hinchada albirroja, tanto en la despedida de la selección antes de viajar a Estados Unidos como durante toda la Copa Mundial 2026.

“Muchas gracias, Paraguay. Una vez más: orgulloso de ser paraguayo”, cerró su mensaje.

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Entre los integrantes del plantel que no participaron del recibimiento en el aeropuerto se destacaron las ausencias de Julio Enciso, Miguel Almirón, Andrés Cubas, Antonio “Tony” Sanabria, Maurício Magalhães y Matías Galarza.

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