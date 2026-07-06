Naciones Unidas supera al 10 de Julio por la Copa Paraguay

Naciones Unidas y 10 de Julio formaban parte de un triangular de la Copa Paraguay entre los representantes chaqueños de la Unión del Fútbol del Interior. El monarca de Boquerón derrotó al campeón de Presidente Hayes este lunes por 2-1, en duelo cumplido en Asunción.

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Los dos clubes superaron la primera instancia de la Copa de Todos debido a que el General Caballero de Fuerte Olimpo no se presentó a disputar sus partidos, por lo que sus rivales se adjudicaron los puntos “gratis”.

Como primera medida, como establece el reglamento, el club “militar” de Alto Paraguay no podrá competir en la Copa Paraguay por los próximos cinco años, sin descartarse un castigo mayor, al generar una “mancha” por su desinterés al torneo de integración de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

El estadio Ricardo Grégor del Independiente de Campo Grande albergó el choque entre Naciones Unidas y 10 de Julio, que pudieron demostrar su fútbol sobre la pista sintética, algo por demás llamativo para los protagonistas.

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Al minuto 9, Julio Ortiz transformó en gol un penal y adelantó al conjunto albiceleste, que aumentó su ventaja al 47, a través de Carlos Chávez. El descuento canario se registró al 67, a través de Anastacio Cardozo.

Naciones Unidas jugará contra a Independiente de Campo Grande en la siguiente ronda, mientras que 10 de Julio lidiará con Benjamín Aceval de Villa Hayes.

Estadio: Ricardo Grégor. Árbitro: Óscar Amarilla. Asistentes: Aníbal Esteche y Paulo López. Cuarta árbitra: Aracely Gómez.

10 de Julio: Alejandro Echeverría; Zacarías Cardozo (86’ Elías Giménez), Hugo Blanco, Carlos Urquhart y Arnildo Albarenga (72’ Michael Díaz); Édgar Cardozo, Eliseo Maldonado (86’ Diego Rivero), Osmar Villordo (72’ Cayetano Insfrán) y Junior Ortiz (55’ Néstor Pedrozo); Matías Pavón y Nelson Pane. D.T.: Hugo Cabrera.

Naciones Unidas: Tobías Díaz; Alex Yospi, Richart Benítez, César Ferreira (58’ Alberto Noguera) y José Argüello (76’ Cristhian Bordón); Julio Ortiz, Osvaldo Vera (58’ Delio Villalba), Rolando Navarro y Nolberto Ortega (76’ Christian Rolin); Santiago Karg (58’ Anderson Escobar) y Carlos Chávez. D.T.: Sergio Bobadilla.

Goles: 9’ Julio Ortiz, de penal y 47’ Carlos Chávez (NU); 67’ Édgar Cardozo (10J). Amonestados: 20’ Junior Ortiz, 25’ y 82’ Carlos Urquhart, 71’ Zacarías Cardozo (10J); 85’ Cristhian Bordón (NU). Expulsado: 82’ Carlos Urquhart (10J).