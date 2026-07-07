Balogun gate: ¿quién es el paraguayo del Comité Disciplinario de FIFA que lo habilitó?

El delantero estadounidense Folarin Balogun pudo jugar ayer el partido entre Estados Unidos y Bélgica, luego de una decisión del Comité Disciplinario de la FIFA.

La confirmación llegó a través de un comunicado emitido el domingo por el Comité, tras el análisis del caso del atacante de 25 años.

En el órgano que resolvió el caso figura el paraguayo Alejandro Piera, uno de los 19 miembros del cuerpo encargado de aplicar el Código Disciplinario del máximo ente del fútbol mundial.

No hay información oficial sobre la participación de Piera en la decisión adoptada por el Comité, ya que para tratar el caso y resolverlo solo se requiere un quórum de tres de sus miembros.

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¿Cómo funciona el Comité Disciplinario de la FIFA?

La Comisión Disciplinaria de la FIFA es el órgano encargado de aplicar el Código Disciplinario del organismo rector del fútbol mundial.

Está compuesta por un presidente, un vicepresidente y un número variable de miembros designados según las necesidades del sistema. Tanto el presidente como el vicepresidente deben contar con formación jurídica.

Actualmente, el comité está integrado por 19 miembros de distintos países, entre ellos representantes de Emiratos Árabes Unidos, Colombia, Paraguay, Brasil, México, Austria, Japón y otras naciones, bajo la presidencia de Mohammad Al Kamali y la vicepresidencia de Jorge Palacio.

De acuerdo con la normativa oficial de la FIFA:

El comité toma decisiones con la presencia de al menos tres miembros, es decir, con quórum mínimo.

En determinados casos, el presidente puede resolver de manera individual.

El órgano puede imponer sanciones a jugadores, clubes, oficiales, agentes y asociaciones.

La competencia sobre suspensiones o exclusiones más graves corresponde al Congreso y al Comité Ejecutivo de la FIFA.

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¿Quién es el paraguayo Alejandro Piera?

Alejandro Piera es doctor en Derecho y una figura con amplia trayectoria en el ámbito jurídico internacional, especialmente en materias vinculadas al derecho deportivo, arbitraje y derecho internacional.

Entre 2017 y 2021 se desempeñó como vicepresidente del Comité de Disciplina de la FIFA. En el 2020, fue vinculado a la sanción impuesta a Marco Trovato, pero aclaró a ABC que no tuvo intervención en el caso, ya que se inhibió de participar en su tratamiento.

En el ámbito internacional, ha trabajado como consultor para organismos como la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Piera posee un doctorado en Derecho (PhD) y una maestría (LLM) por la Universidad McGill de Canadá, además de su formación inicial en la Universidad Nacional de Asunción (UNA).