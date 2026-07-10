Chico Díaz, un ex Real Madrid que va al Barcelona

Después de militar en el Sportivo Luqueño, en el disputó 33 partidos y marcó cuatro goles desde el segundo semestre del 2025, Sergio Ismael Díaz (28 años) viajó a Ecuador para militar en el Barcelona de Guayaquil.

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Un futbolista de tremendo potencial formado en Cerro Porteño que tiene la misión de afianzarse, ya que a su corda edad tuvo un importante traspaso con el que prácticamente aseguraba su futuro económico.

Los datos periodísticos refieren que a mediados del 2016, el Real Madrid adquirió los derechos económicos de Sergio Díaz a Cerro Porteño en una suma aproximada de 5.000.000 de euros limpios, de los cuales 1.000.000 correspondía al Chico, que a los 18 años embolsaba un verdadero “platal”.

Díaz militó en el Real Madrid Castilla, filial del club, para luego hacer el recorrido por el Deportivo Lugo, Corinthians, Cerro Porteño, en el que tuvo tres etapas, América de México, Panetolikos de Grecia y Sportivo Luqueño.

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Ahora, Chico Díaz tendrá la posibilidad de demostrar su talento en Barcelona de Guayaquil, uno de los clubes tradicionales de Ecuador que en los últimos años fue perdiendo protagonismo por el extraordinario crecimiento de la Liga Deportiva Universitaria de Quito y principalmente del Independiente del Valle.