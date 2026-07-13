Gustavo Velázquez despeja rumores: “Mi cabeza está en Cerro Porteño”

Antes de viajar a Argentina para reincorporarse a los trabajos del plantel dirigido por Ariel Holan, el zaguero aseguró que está completamente enfocado en los desafíos que afrontará Cerro Porteño en el segundo semestre de la temporada.

Lea más: Video: Atlanta United oficaliza el fichaje de Junior Alonso

“Mi cabeza está en Cerro. No hablé con nadie. Tenemos desafíos importantes con mi equipo y con mi club, así que me voy a trabajar enfocado en eso”, afirmó.

Velázquez confirmó además que mantuvo una conversación con la directiva azulgrana para aclarar la situación y reiteró que nunca existió un contacto formal por parte de Libertad.

“Rumores hay muchos, salen todos los días, pero como dije, mi cabeza está en Cerro. Ahora me presento a trabajar de manera normal”, expresó.

“Estoy bastante cómodo en Cerro”

El defensor reconoció que su contrato se extiende hasta diciembre, con una opción de continuidad que deberá ser analizada más adelante entre ambas partes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Mi contrato está hasta diciembre y después hay una opción más que hay que ver si de las dos partes vamos a seguir o no”, explicó.

Consultado sobre su deseo de continuar en Barrio Obrero, fue contundente: “Claro que sí. Estoy bastante cómodo”.

Listo para volver a competir

Tras su participación con la selección paraguaya en el Mundial 2026, Velázquez señaló que llega en buenas condiciones físicas para sumarse a la pretemporada.

“La verdad es que estoy bastante bien. Descansé, pero no perdí muchos días, así que físicamente llego muy bien”, comentó.

También valoró la competencia interna que se generó con las incorporaciones realizadas por Cerro Porteño en la zona defensiva.

“La competencia siempre es buena. A mí me ayuda bastante porque cuanto más competencia tengo, más me exijo. Va a ser una linda competencia y el que esté mejor va a jugar”, sostuvo.

Orgulloso de la experiencia mundialista

Velázquez también hizo un balance de la histórica participación de Paraguay en la Copa del Mundo y aseguró que disfrutó al máximo la experiencia.

“Jugar un Mundial no es para cualquiera. Lo viví bien, feliz, lo disfruté segundo a segundo”, señaló.

Si bien admitió que la Albirroja quedó con la sensación de haber podido llegar más lejos, destacó la entrega del grupo durante todo el torneo.

“Capaz podíamos haber logrado algo más, pero estoy contento con lo que hicimos. Dejamos todo, luchamos y peleamos hasta el último momento”, manifestó.

Sobre la eliminación frente a Francia, consideró que Paraguay estuvo a la altura de uno de los candidatos al título.

“Sabíamos a qué nos enfrentábamos, pero lo peleamos con nuestras armas. Hicimos largo el partido y vendimos cara la derrota. No les fue fácil tampoco a ellos y eso habla muy bien de Paraguay”, remarcó.

Respaldo a Gustavo Alfaro

El capitán azulgrana también respaldó la continuidad de Gustavo Alfaro al frente de la selección paraguaya.

“Yo creo que todos saben que le hizo bastante bien a la selección. Seguramente ellos tendrán tiempo para hablar de su continuidad”, afirmó.

Finalmente, agradeció el apoyo de los hinchas de Cerro Porteño y prometió mantener el mismo compromiso de siempre.

“Que se queden tranquilos. Mientras tenga compromiso con el club, van a tener el cien por ciento de Gustavo Velázquez”, concluyó.