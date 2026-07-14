Jornada de martes con tres partidos por la Copa Paraguay

La segunda etapa de la Copa Paraguay 2026 arranca en la quinta semana de competición del torneo de integración de la Asociación Paraguaya de Fútbol, que otorga al campeón, toda vez que sea de la máxima categoría, una plaza a la Copa Libertadores.

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A partir de esta fase ingresan al torneo los clubes de la División Intermedia. De la instancia inicial participaron los clubes de la Unión del Fútbol del Interior (UFI), la Primera División B y la Primera C.

Los partidos de hoy

Deportivo Santa Mónica de Minga Guazú (UFI) vs. Resistencia (Intermedia)

Estadio: Ka’arendy.

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Horario: 13:00.

Árbitro: Blas Medina.

Asistentes: Denis López y Carlos Valdovinos.

Cuarto árbitro: Óscar Amarilla.

Cristóbal Colón JAS (Primera B) vs. 3 de Noviembre (Intermedia)

Estadio: Enrique Soler (del Martín Ledesma).

Horario: 15:30.

Árbitro: Juan Jara.

Asistentes: Joel Noguera y Marcelo Silva.

Cuarto árbitro: Gustavo Caballero.

Sportivo Limpeño (Primera B) vs. General Caballero JLM (Intermedia)

Estadio: Ka’arendy.

Horario: 18:00.

Árbitro: Víctor Robles.

Asistentes: Néstor Sotto y Sandro Romero.

Cuarto árbitro: Gedidías Zacarías.