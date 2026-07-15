Cristóbal Colón JAS, rival de Olimpia en la Copa Paraguay

El estadio del Martín Ledesma de Capiatá albergó el duelo entre el ganador Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar, de la Primera B (tercera categoría de nuestro fútbol) y 3 de Noviembre, de la División Intermedia (segunda), por la fase 2 de la Copa Paraguay 2026.

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El Conquistador saldivareño impuso su fútbol y venció por 3-2 a un adversario de un nivel superior en cuanto a división, pero que no ha ganado un solo partido en la temporada, por lo que el descenso del club tricolor del capitalino barrio San Pablo a la “B” a esta altura parece irreversible.

El premio por el triunfo para el Colón JAS es lidiar contra el más ganador de nuestro balompié, Olimpia, por lo que ese duelo por la Copa de Todos tendrá una gran visibilidad y significará un estímulo para sus jugadores, naturalmente motivante.

Estadio: Enrique Soler. Árbitro: Juan Jara. Asistentes: Joel Noguera y Marcelo Silva. Cuarto árbitro: Gustavo Caballero.

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Cristóbal Colón JAS: Thiago Román; Mauricio Rodríguez (78’ Iván González), Diego Arias, Ronald Cáceres y José Benítez; David Román (46’ Elías Palacios), Eric Ramos, Jorge Paredes (63’ Jonathan Melgarejo) y Blas Ortigoza; Walter Núñez y César Alonso (78’ Fernando Ojeda). D.T.: Vicente Quinto.

3 de Noviembre: Dylan Bobadilla; Rodolfo López, Fabricio Romero, Matías Duarte y Ángel Garcete; Mauricio Caballero (63’ Diego Álvarez), Hugo Caballero (46’ Edsson Riveros), Fabricio Jacquet (30’ Marcos Riveros) y Héctor Blanco (68’ Orlando Gallardo); Juan Sánchez y Rodrigo Arévalo (63’ Ángel Gómez). D.T.: Jorge Achucarro.

Goles: 4’ Mauricio Rodríguez, 26’ César Alonso y 59’ Elías Palacios (CC); 36’ Rodrigo Arévalo y 72’ Ángel Gómez (3N). Amonestados: 12’ Blas Ortigoza, 63’ Elías Palacios y 69’ Thiago Román (CC); 64’ Ángel Garcete (3N).