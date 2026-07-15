El campeón de la Copa Paraguay arranca con el pie derecho

Presentando una formación alternativa, al priorizar su campeonato de la División Intermedia, el General Caballero de Juan León Mallorquín superó en casa por 2-1 al Sportivo Limpeño, de la Primera División B (tercera categoría), avanzando a la siguiente instancia de la Copa Paraguay, en la que medirá a Rubio Ñu, del círculo privilegiado.

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El Rojo mallorquino tiene como prioridad el ascenso. De todas formas cuenta con un plantel competitivo para ir quemando etapas en esta Copa de Todos, en la que el año pasado dio la más grande sorpresa al conquistar el título.

El Sportivo Limpeño puso su máximo empeño, colaboró para que el espectáculo sea entretenido, aunque en el tramo final quedó sin reservas físicas, producto del desgaste.

Estadio: Ka’arendy. Árbitro: Víctor Robles. Asistentes: Néstor Sotto y Sandro Romero. Cuarto árbitro: Gedidías Zacarías.

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General Caballero JLM: Carlos Urán, Édgar Franco, Junior Cantero, Matías Schulz y Jesús Barrios; Juan Martínez (46’ Óscar Gavilán), Enzo Alegre, Valentino Massi (80’ Erik Mareco) y Matías Schabus (80’ Mauricio Rojas); Alexis Verdún (46’ Gabriel Espínola) y Sergio Ramírez (75’ Mathías González). D.T.: Humberto Ovelar.

Sportivo Limpeño: Víctor Fleitas; Rodrigo Torres (86’ Tomás Galeano), Marcio Oviedo, Óscar Acosta y Maximiliano Galeano; Carlos Aveiro, Renato Correa, Facundo Lombardo (68’ Elvio Fernández) y Julio González; Wilson Merlo y Jorge Génez (68’ Alexander González) (76’ Thiago Mendoza). D.T.: Héctor Fernández.

Goles: 11’ Juan Martínez y 27 Sergio Ramírez (GC); 52’ Wilson Merlo (SL). Amonestados: 44′ Facundo Lombardo y 91’ Elvio Fernández (SL); 71′ Gabriel Espínola y 78′ Junior Cantero (GC).