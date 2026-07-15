Tres partidos por Copa Paraguay a mitad de semana

El estadio Municipal de Carapeguá albergará los juegos 1 y 3 del día, mientras que el 2 se desarrollará en el Martín Ledesma de Capiatá, en la continuidad de la quinta semana de la Copa Paraguay, que otorga una plaza a la Copa Libertadores, toda vez que el campeón sea integrante del círculo privilegiado de nuestro fútbol.
Lea más: El campeón de la Copa Paraguay arranca con el pie derecho
Los enfrentamientos a desarrollarse entre la tarde y la noche de este miércoles son los siguientes:
15 de Agosto de Santiago (UFI) vs. Paraguarí AC (División Intermedia)
Estadio: Municipal de Carapeguá.
Horario: 13:00.
Árbitro: Óscar Barrios.
Asistentes: Paulo López y Noel Duarte.
Cuarta árbitra: Aracely Gómez.
Atlético Colegiales (Primera B) vs. Fernando de la Mora (División Intermedia)
Estadio: Enrique Soler.
Horario: 15:30.
Árbitro: Fabio Villalba.
Asistentes: Ricardo Ortiz y Lucio García.
Cuarto árbitro: Basilio Jara.
4 de Mayo de Capiibary (UFI) vs. Sportivo Carapeguá (División Intermedia)
Estadio: Municipal de Carapeguá.
Horario: 18:00.
Árbitro: Carlos Figueredo.
Asistentes: Pedro Ríos y Lorena Miranda.
Cuarto árbitro: César Avel Rolón.