Tres partidos por Copa Paraguay a mitad de semana

El estadio Municipal de Carapeguá albergará los juegos 1 y 3 del día, mientras que el 2 se desarrollará en el Martín Ledesma de Capiatá, en la continuidad de la quinta semana de la Copa Paraguay, que otorga una plaza a la Copa Libertadores, toda vez que el campeón sea integrante del círculo privilegiado de nuestro fútbol.

Lea más: El campeón de la Copa Paraguay arranca con el pie derecho

Los enfrentamientos a desarrollarse entre la tarde y la noche de este miércoles son los siguientes:

15 de Agosto de Santiago (UFI) vs. Paraguarí AC (División Intermedia)

Estadio: Municipal de Carapeguá.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Horario: 13:00.

Árbitro: Óscar Barrios.

Asistentes: Paulo López y Noel Duarte.

Cuarta árbitra: Aracely Gómez.

Atlético Colegiales (Primera B) vs. Fernando de la Mora (División Intermedia)

Estadio: Enrique Soler.

Horario: 15:30.

Árbitro: Fabio Villalba.

Asistentes: Ricardo Ortiz y Lucio García.

Cuarto árbitro: Basilio Jara.

4 de Mayo de Capiibary (UFI) vs. Sportivo Carapeguá (División Intermedia)

Estadio: Municipal de Carapeguá.

Horario: 18:00.

Árbitro: Carlos Figueredo.

Asistentes: Pedro Ríos y Lorena Miranda.

Cuarto árbitro: César Avel Rolón.