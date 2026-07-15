Sportivo San Lorenzo, con la suerte casi echada

Para continuar en la máxima categoría, el Sportivo San Lorenzo debería realizar una campaña de campeón en el torneo Clausura, que se abre el próximo viernes 24.

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Sin embargo, los fichajes del Rayadito para el tramo final de la temporada, son más que modestos. El primero en incorporarse es el delantero Marcelo Ferreira (32 años), quien descendió a la División Intermedia con el General Caballero de Juan León Mallorquín, con el que paradójicamente logró el título de la Copa Paraguay.

El club de la Ciudad Universitaria dio en la semana la bienvenida al lateral izquierdo Isaías Juan Alfonso Fretes (24), que pertenece a sus registros y que venía actuando en la segunda categoría, en filas del Fernando de la Mora. Nada más que eso en cuanto a incorporaciones, hasta aquí.

En reclamo del cobro de sus haberes, los componentes del plantel empiezan a tomar medidas de fuerza que atentan contra la preparación normal. El grupo, comandado técnicamente por Troadio Duarte, exige la puesta al día o el cobro de al menos parte de la deuda, aunque la situación se torna complicada.

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La tabla salvadora de San Lorenzo sería la transferencia del mundialista Orlando Gill, que pertenece en gran parte al San Lorenzo de Almagro. El Rayadito espera percibir su parte para poder cubrir los agujeros.

En la primera fecha del Clausura, el Sportivo jugará contra Recoleta FC, el sábado 25, en el estadio Ricardo Grégor del Independiente de Campo Grande, a las 16:00.

La campaña de “Sanlo” en el Apertura fue de 3 victorias, 6 empates y 13 derrotas, con una cosecha de 15 puntos de 66 posibles.