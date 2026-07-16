El “12” itaugüeño sigue en carrera en la Copa Paraguay

En un duelo emocionante, el 12 de Octubre de Itauguá, de la Primera División B (tercera categoría de nuestro fútbol) superó en los penales al Juventud Ypanense, representante de la Unión del Fútbol del Interior, por 4-2. En tiempo normal del partido, correspondiente a la segunda fase de la Copa Paraguay y desarrollado en Valle Pucú, Areguá, finalizó 1-1.

Lea más: Fernando de la Mora aplica una tremenda paliza a Colegiales: 11-0

El conjunto de la Ciudad del Ñandutí, que debió extremar recursos para igualar el encuentro y tuvo sobre el cierre la posibilidad del desnivel con un penal tapado por el arquero del campeón del undécimo departamento.

El “12” fue más efectivo en el desempate para dejar en camino a un complicado adversario. En la siguiente etapa lidiará con el vencedor del choque entre Sport Colombia (Primera B) y Guaireña FC (División Intermedia).

Estadio: Próculo Cortázar. Árbitro: Jhonatan González. Asistentes: Rodrigo Mendieta y Félix Cantero. Cuarto árbitro: Fernando Villalba.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Juventud Ypanense: Elías Mendoza; Marcelo Cabrera, Braulio Ozorio, Daniel Ramírez e Isidro Garcete (93’ Cristhian Martínez); Matías Enciso (62’ Óscar Acosta), César Aquino, Jonathan Rodríguez y Juan Ojeda (74’ Rodrigo Benítez); Miguel Insfrán y Juan Garcete. D.T.: Hugo Enciso.

12 de Octubre de Itauguá: Santiago Godoy; Richard Prieto, Matías Leguizamón, Marcelo Argaña y Lucas Acosta; Derlis Martínez, Adrián Noguera, Guido Gómez y Junior Roa (46’ Rodrigo Mosqueda); Éber Vera (85’ Matías Alfonso) y Enzo Céspedes (46’ Ángel Ibarra). D.T.: Arnaldo Espínola.

Goles: 24’ Juan Garcete, de penal (JY) y 66’ Lucas Acosta (12). Incidencia: 96’ Elías Mendoza (JY) le paró tiro penal a Rodrigo Mosqueda (12). Anotaron en la tanda de penales: Daniel Ramírez y Jonathan Rodríguez (JY); Lucas Acosta, Derlis Martínez, Ángel Ibarra y Marcelo Argaña (12). Malograron: Marcelo Cabrera y Cristhian Martínez (JY); Richard Prieto (12). Amonestados: 16’ Lucas Acosta, 45’ Guido Gómez y 76’ Richard Prieto (12); 44’ Jonathan Rodríguez y 95’ Elías Mendoza (JY).