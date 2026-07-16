Hosué Díaz, otro “avícola” que llega a Rubio Ñu

El plantel de Rubio Ñu, al mando de Felipe Giménez, cuenta con una importante modificación con relación al primer semestre.
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El volante José Martín Hosué Díaz López, de 21 años, formado en Libertad y que debutó en Primera la pasada temporada en el Atlético Tembetary, llega al Laureado luego de prestar servicios al Sportivo 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero.
Hosué Díaz, que disputó 11 partidos con el Gallo norteño (uno por Copa Libertadores), llega a la Arboleda al igual que los “avícolas” Carlos Servín, Elías Alfonso, Marcelo Acosta, Sergio Fretes y Rodrigo Ruiz Díaz.
No es casualidad que los jugadores que estuvieron en el 2 de Mayo lleguen al club de Santísima Trinidad, teniendo en cuenta que su entrenador, “Felipep”, hizo sus primeras armas como técnico principal en el círculo privado en la institución albiazul amambaiense.
Las demás incorporaciones ñuenses son: Alan Ledesma, Maximiliano Garrone, Tobías Leiva, Mauricio de Carvalho, Aarón Páez, Mariano Ramos y Cristian Núñez.
En contrapartida, dejaron la Arboleda: Elías Sarquis, Stevens Gómez, Pablo Ayala, César Villagra, Gustavo Manzur, Renzo Arzamendia, Juan José Giménez, Santiago Frean, Sebastián Ruiz Díaz, Rodi Ferreira, Mauricio Roldán, Rodrigo Alborno, Elías Cardozo, Ánderson Leguizamón, Fernando Martínez, Ángel Cardozo Lucena y Tales Wastowski.
Rubio Ñu se prepara para animar contra el 2 de Mayo el primer partido del campeonato Clausura 2026, marcado para el viernes 24 del presente mes, en el estadio Río Parapití, a las 16:00.