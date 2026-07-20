Video: Actualizaciones de las reglas del fútbol para el Clausura 2026

Las nuevas actualizaciones del fútbol serán aplicadas en nuestro medio a partir del campeonato Clausura 2026, que se inicia el próximo viernes.

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La “Ley Prestianni”, que tuvo como primera víctima al paraguayo Miguel Almirón en la Copa del Mundo, no será tenida en cuenta. Se trata de una normativa que castiga con tarjeta roja directa a cualquier jugador que se cubra deliberadamente la boca con la mano, el brazo o la camiseta durante una confrontación o discusión con un rival.

Con miras al retorno del fútbol🔜⚽



Estas son las actualizaciones reglamentarias que se implementarán desde la primera fecha del #ClasuraAPF2026 🇵🇾, conforme a las nuevas disposiciones de la IFAB.



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El principal objetivo de esta disposición es erradicar el racismo, la discriminación y los insultos verbales ocultos en el fútbol.

A partir de ahora se deberán agilizar las sustituciones, el jugador atendido en campo de juego deberá salir del mismo e ingresar después de un minuto, si un equipo retrasa intencionalmente una acción en un lanzamiento manual o saque de meta, el saque de banda será para el rival, que también tendrá un tiro de esquina si el arquero tarda más de la cuenta para la salida.