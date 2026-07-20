Bologna gestiona la contratación del mundialista Galarza

Ganador de siete títulos de la Serie A italiana, el Bologna inició contactos para contar con el concurso de Matías Galarza Fonda, que los registros de River Plate.

Lea más: Hoja de ruta del campeonato Clausura 2026

El mediocampista central, de 24 años, viene de cumplir una buena actuación en el Mundial 2026 y al no estar en los planes del entrenador “millonario” Eduardo Coudet, indefectiblemente deberá cambiar de aire.

Formado en Olimpia, Mati Galarza militó en Vasco da Gama, Coritiba, Talleres de Córdoba, River Plate y últimamente estuvo en Atlanta United de Estados Unidos.

El mediocampista totaliza 19 presentaciones con la Albirroja, 8 en amistosos, 7 en Eliminatorias y 4 por Copa del Mundo, con 2 goles anotados.