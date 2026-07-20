Fútbol
20 de julio de 2026 a la - 16:45

Bologna gestiona la contratación del mundialista Galarza

El mundialista Matías Galarza Fonda, nacido en Asunción el 11 de febrero de 2002, podría continuar su carrera en el Bologna de Italia, club en el que jugó el compatriota Federico "Ropero" Santander.
El mundialista Matías Galarza Fonda, nacido en Asunción el 11 de febrero de 2002, podría continuar su carrera en el Bologna de Italia, club en el que jugó el compatriota Federico "Ropero" Santander.073320+0000 MAURO PIMENTEL

El Bolognia de Italia abrió negociaciones con el argentino River Plate para incorporar al mundialista paraguayo Matías Galarza, anunció la prensa internacional.

Por ABC Color

Ganador de siete títulos de la Serie A italiana, el Bologna inició contactos para contar con el concurso de Matías Galarza Fonda, que los registros de River Plate.

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El mediocampista central, de 24 años, viene de cumplir una buena actuación en el Mundial 2026 y al no estar en los planes del entrenador “millonario” Eduardo Coudet, indefectiblemente deberá cambiar de aire.

Formado en Olimpia, Mati Galarza militó en Vasco da Gama, Coritiba, Talleres de Córdoba, River Plate y últimamente estuvo en Atlanta United de Estados Unidos.

El mediocampista totaliza 19 presentaciones con la Albirroja, 8 en amistosos, 7 en Eliminatorias y 4 por Copa del Mundo, con 2 goles anotados.