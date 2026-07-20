Guaraní incorpora a Carlos Arrúa

Para contar con una dotación fuerte y compacta, Guaraní fichó a un talentoso volante y en breve anunciaría a un corpulento zaguero central.

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Carlos Alberto Arrúa García (28 años), de los registros de Nacional, es el fichaje estrella del Cacique, que igualmente contrataría al defensor Miguel Isaías Jacquet Duarte (31), surgido en la Academia y que últimamente estuvo en Ameliano, en el que apenas disputó tres partidos.

Arrúa, jugador de fútbol de campo con técnica de salonista, sale por tercera vez de La Visera. En el 2023 militó en Colón de Santa Fe, mientras que en el 2024 jugó en Olimpia. Su carrera profesional comprende 191 partidos y 29 goles.

Tras la salida del técnico argentino Leandro Atilio Romagnoli, por diferencias con la directiva encabezada por Emilio Daher Acuña, el plantel se adapta al sistema de trabajo del nuevo técnico, Ariel Galeano.

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Los aurinegros enfrentarán el domingo al Sportivo Luqueño, en el estadio del Deportivo Capiatá, a las 18:30, en la ronda inicial del campeonato Clausura 2026.