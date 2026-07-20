San Lorenzo presenta un fichaje foráneo

Pese a su bajo promedio, que compromete seriamente su permanencia en la máxima categoría de nuestro fútbol, el Sportivo San Lorenzo pretende dar pelea en el campeonato Clausura 2026, que se inicia el próximo viernes.

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El club de la Ciudad Universitaria presentó este lunes al mediocampista ofensivo Pablo Gastón Gerzel, de 26 años, quien viene de militar en el FK FAP Priboj.

La presencia del volante, natural de Resistencia (Chaco), surgido en Boca Juniors, se da mediante las negociaciones del agente Matías Riquelme.

Gastón Gerzel jugó en Platense, Sarmiento y Los Andes de su país. Esta es su segunda experiencia internacional, en la que pretende demostrar sus condiciones para pegar el salto en su carrera.

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Son tres las incorporaciones rayaditas para el tramo final de la temporada. El primero en sumarse al plantel que dirige Troadio Daniel Duarte fue el centroatacante Marcelo Ferreira y luego llegó Isaías Fretes, un lateral derecho que ya estuvo en la institución y que últimamente defendió los colores del Fernando de la Mora, en la División Intermedia.

El sábado, San Lorenzo enfrentará a Recoleta FC, en el estadio Ricardo Grégor del Independiente de Campo Grande, a las 16:00, por la primera fecha del torneo Clausura.